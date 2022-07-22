В течение года в Узбекистане планируется внедрить порядок назначения пенсии по возрасту без обращения в какие-либо органы. Об этом на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 20 июля сообщил министр юстиции Русланбек Давлетов.

«Государство должно правильно чувствовать свою обязанность в обеспечении пенсии по старости, и мы хотим ввести систему назначения пенсий без обращения… Люди столько работают, служат государству и обществу, а когда они достигают последних этапов своей жизни, они страдают от бюрократии», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день суды рассматривают много споров, связанных с пенсионным обеспечением.

«На самом деле такого быть не должно. Не должно остаться никаких споров по поводу пенсий. Потому что [человек] столько проработал, а государство должно создать соответствующие возможности. Любые противоречия должны трактоваться в пользу получателя пенсии», — подчеркнул он.

Русланбек Давлетов сообщил о планах перейти на эту систему через год. Министерство финансов является главным исполнителем проекта.

В Узбекистане право получения пенсии у мужчин наступает с 60 лет при наличии стажа работы 25 лет, у женщин — с 55 лет при наличии стажа работы 20 лет. Для назначения пенсии можно обратиться с заявлением в отделы Пенсионного фонда: