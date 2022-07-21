Работа победителя конкурса по разработке символа национального валюты сума будет дорабатываться. Об этом на пресс-конференции 21 июля заявил первый заместитель председателя Центрального банка Ботир Захидов, передает корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, реакция публики на итоги подведения конкурса была «разной». Часть пользователей поддержала представленный вариант, другие подвергли критике.

«Я старался ознакомиться и прочесть ваши мнения… Но важно понимать одно: мы собрали комиссию из числа профессионалов — это не были сотрудники Центрального банка… Объявили конкурс, поступило тысячи разных вариантов. Комиссия из них выбрала определенный символ. Это не значит, что этот символ будет в такой же форме утверждён», — заявил он.

Ботир Захидов сообщил, что теперь для доработки символа планируется привлечь зарубежных специалистов, которые непосредственно занимаются дизайном банкнот.

Первый замглавы ЦБ отметил, что большая часть работ в той или иной форме просто повторяли символ американского доллара и европейского евро, тогда как «желательно, чтобы наш символ кардинально отличался от них».

«Это долгий процесс. Скорее всего, полноценное утверждение и ввод в обращение такого символа займёт несколько лет. Мы будем работать с профессионалами, чтобы дорабатывать и приводить в соответствие этот знак», — сказал он.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов добавил, что «это только начало коммуникации регулятора с народом»

«Честно говоря, мне очень нравится символ тенге, но кто-то из вас написал, что это знак почтового отделения Японии. Очень похож. Но мы с вами все похожи друг на друга… Это не означает законченный цикл — мы над символом будем работать со специалистами, профессионалами, которые занимаются этим делом», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

Глава ЦБ заверил, что выбранный комиссией вариант — не константа, и он может быть видоизменен профессионалами, а затем вновь представлен общественности.

Многие пользователи в сети отметили, что символ может быть плагиатом запатентованного торгового знака, в частности, In-Core Systèmes. Ботир Захидов подчеркнул, что символ сума не является торговым знаком.

В начале июня Центральный банк объявил победителем конкурса на символ сума Сарвара Жумагалдиева. В ЦБ заявили, что это «наиболее креативный проект, который ярко выражает уникальность знака национальной валюты». Интернет-пользователи обратили внимание, что символ похож на логотипы некоторых компаний.