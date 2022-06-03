Центральный банк Узбекистана сообщил об итогах конкурса по разработке символа национальной валюты сума. Он проводился в феврале-марте.

Общее количество заявок превысило 17 тысяч. Оргкомитет конкурса, рассмотрев проекты на соответствие требованиям, отобрал 508 проектов. Каждому был присвоен индивидуальный шифр для обеспечения конфиденциальности. В ходе технической экспертизы было отобрано 54 проекта, которые были внесены на рассмотрение жюри.

Оценку работ проводили представители Центрального банка, Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода и Агентства по интеллектуальной собственности. Учитывались уникальность и оригинальность, универсальность, узнаваемость, символические и отличительные аспекты, а также легкость графического восприятия символа в различных форматах.

Лучшим жюри признало графический символ, разработанный Сарваром Жумагалдиевым, «как наиболее креативный проект, который ярко выражает уникальность знака национальной валюты Узбекистана — сума», говорится в сообщении ЦБ.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что выбранный символ похож на логотипы некоторых компаний, например, In-Core Systèmes.



