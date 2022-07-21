21 июля премьер-министр Италии Марио Драги формально покинул свой пост. Президент страны Серджо Маттарелла принял отставку и заявил, что Драги временно останется во главе правительства в качестве и. о. премьера, сообщило BBC. Досрочные выборы, как ожидается, пройдут осенью.

На прошлой неделе Драги заявил, что уходит с должности, поскольку потерял поддержку популистского движения «Пять звезд» — ключевого игрока его правящей коалиции. Но президент его отставку не принял и предложил ему проконсультироваться с парламентом, чтобы ясно понять сложившуюся политическую ситуацию.

В среду утром, 20 июля, Марио Драги заявил, что решил поменять своё решение об отставке и готов продолжать работать премьер-министром. При этом он поставил условие: все члены пёстрой правящей коалиции, состоящей как из правых, так и из левых партий, должны договориться об общей программе.

В этот же день итальянский парламент должен был принять решение о доверии правительству, но в голосовании отказались принимать участие партнёры по коалиции: право-центристская партия Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», популистское движение «Пять звёзд» и выступающая против миграции правая «Лига». Таким образом, премьер потерял поддержку трёх партий, входящих в его коалицию.

После того, как Драги заявил о намерении подать в отставку, по Италии прокатилась волна протестов, участники которых призывали его остаться. По данным опросов общественного мнения, большинство итальянцев хотят, чтобы он продолжал работать премьером, за это также выступили многие мэры городов и 250 руководителей компаний и промышленных предприятий.