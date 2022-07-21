28 июня в Государственной консерватории Узбекистана прошла церемония вручения дипломов об окончании международной программы Foundation British Management University (Британский университет менеджмента). На церемонии выступили доктор Давид Картер, директор Института международных программ и языков при University of Reading (университет Рединга, Великобритания) и ректор British Management University (BMU), профессор Конрад Озог. Далее прошла торжественная церемония вручения совместных дипломов студентам.





Программа Foundation разработана совместно с университетом Рединга, который входит в топ-300 мировых университетов, согласно рейтингу QS 2023, и выдает совместные дипломы International Foundation Programme, открывающие студентам возможность поступить или перевестись в ведущие университеты мира.





Годовая программа Foundation предшествует трехлетнему обучению по выбранной специальности международной программы в BMU либо в одном из зарубежных университетов-партнеров BMU в Британии, других странах Европы и США. В связи с тем, что дальнейшее обучение по бизнес-специальностям BMU сертифицируется международными профессиональными ассоциациями — ACCA, CFA, PMI и другими — программа Foundation преподается полностью на английском языке и охватывает как навыки делового общения и письма, так и введение в основные бизнес-дисциплины, необходимые для дальнейшего обучения по специальности.

Программа Foundation преподается в течение одного года обучения и состоит из следующих предметов:

International English;

Academic Skills;

Introduction to Business and Management;

Quantitative Methods in Business;

Introduction to IT for Business.

BMU обучает востребованным специальностям, которые помогут выпускникам трудоустроиться и быть конкурентоспособными на международном уровне.





Со второго года студенты учатся по следующим специальностям: «Международный бухгалтерский учет и аудит» (партнер АССА), «Банковское дело и финансы», «Финансы и инвестиции». Также сюда входит специальность «Деловое администрирование» по одному из направлений: «Управление проектами», «Международная логистика и управление цепочками поставок», «Цифровой маркетинг и электронная коммерция», «Предпринимательство и управление инновациями в сфере туризма и гостиничного дела».

Помимо этого, BMU на бесплатной основе предлагает дополнительную специальность «IT и бизнес-аналитика». Получить данную специальность в дополнение к основной смогут все студенты BMU по желанию и без дополнительных расходов.

В настоящее время в BMU учатся более 400 студентов. В университете преподают выпускники и доктора наук Массачусетского технологического института (MIT), Гарварда, Кембриджа и других известных вузов мира.





BMU предоставляет лучшим абитуриентам возможность получения грантов — 20, 50 и 100% от стоимости обучения. В целях мотивации студентов предоставляются стипендии от 500 тысяч до 1 млн сумов в месяц.

Кроме того, BMU начал строительство современного высокотехнологичного кампуса с просторными лекционными классами, эргономичными аудиториями, большой библиотекой, современным общежитием, спортивным комплексом, озелененной территорией и многим другим. Новый кампус откроется в 2023 году и будет расположен в Ташкенте.

Детальную информацию о поступлении можно получить на сайте BMU в разделе How to Apply (красная кнопка в правом нижнем углу сайта).

Телефон: (+998) 95−511−99−99.

E-mail: info@bmu-edu.uz

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