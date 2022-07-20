16 июля в Ташкенте состоялось открытие нового фирменного магазина и обновленного сервисного центра Samsung. Торжественное мероприятие прошло в ТРЦ Mercato. В честь открытия компания Samsung организовала большой праздник для посетителей магазина, а также объявила промоакцию.





Для гостей была организована развлекательная программа и интерактивные конкурсы с призами. Мероприятие началось под мелодии национальной музыки в исполнении DJ King Macarella и духовых инструментов карнай-сурнай. В перерывах между конкурсами выступала группа Nashwan. После перерезания ленты с праздничной речью выступили представитель компании Samsung Electronics Uzbekistan Минки Чу и руководитель нового фирменного магазина и сервисного центра Янис Ли.





Преимущества нового фирменного магазина

Это не просто открытие очередного брендшопа, это магазин и сервисный центр, расположенные в одной локации. Придя сюда, покупатели смогут не только приобрести последние модели мобильных устройств и бытовой техники, но и получить подробную консультацию от специалистов по вопросу технических характеристик устройств. Консультанты помогут с выбором и окажут сервисное обслуживание при необходимости.





Одно из главных преимуществ — 30 месяцев гарантии на всю продукцию, приобретенную в новом филиале. Оплачивать покупки в магазине можно в наличной и безналичной форме, а также оформить рассрочку на выгодных условиях на всю продукцию.

Выгодная акция 7 Days

В честь открытия фирменного магазина и обновленного сервисного центра компания Samsung Eletronics объявила выгодную промоакцию, которая продлится до 23 июля. При совершении покупки в первые семь дней с момента открытия фирменного магазина покупателей ждут ценные подарки. Для участия в акции необходимо приобрести один из смартфонов или планшетов Galaxy:

при покупке смартфонов серии Galaxy Z Fold 3/Flip 3, серии Galaxy S22, серии Galaxy S21FE/S20 FE Series вы получите смарт-часы Galaxy Watch Active 2 в подарок;

при покупке планшетов любой модели вы получите беспроводные наушники Galaxy Buds Live в подарок;

при покупке любого смартфона Galaxy A-серии — наушники Level U2 в подарок.





Количество подарков ограничено. Акция может быть завершена досрочно, если подарки закончатся до 23 июля.

Подробности о новом фирменном магазине Samsung можно узнать по ссылке.

Адрес: Шайхантахурский р-н, ул. Кичик халка йули, 57, ТЦ Mercato, магазин 13/14.

Сайт: samsung.uz

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