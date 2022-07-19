По результатам ежегодного отбора в категории Best Bank Awards 2022 эксперты международного финансового издания Asiamoney признали АКБ «Узпромстройбанк» победителем в номинациях «Лучший банк Узбекистана» и «Лучший ESG-банк в Узбекистане».

Решение о присуждении премий Asiamoney принимали авторитетные финансовые аналитики во главе с редактором издательства на основании изучения деятельности финансовых организаций и отзывов клиентов и партнеров.

Как отмечает Asiamoney, «Узпромстройбанк» является одной из крупнейших кредитных организаций Узбекистана. Только за последний год объем кредитов, выданных банком, составил 13,2% от общего кредитного рынка страны. Также указаны позитивные изменения в других финансовых показателях банка, таких как рост активов (12,7% от общей стоимости активов банковского сектора), депозитов (8,1% от общей стоимости депозитов в отрасли) и дохода (на 125% по отношению к 2021 году).

Издательством особо отмечена осуществляемая работа банка совместно с Международной финансовой корпорацией и Европейским банком реконструкции и развития по трансформации, развитию зеленого банкинга и внедрению ESG-принципов для модернизации энергетического баланса Узбекистана и ускорения его перехода к более инновационной и продуктивной экономике.

В перспективе банк намерен продолжать расширять кредитную и инвестиционную поддержку развития зеленой отрасли путем финансирования программ, направленных на повышение энергоэффективности жилищного комплекса, закупок энергосберегающей бытовой техники, поощрения инвестиций в возобновляемые источники энергии и переработки отходов.

13 июля в Лондоне состоялась церемония награждения лучших банков мира Euromoney Awards For Excellence по версии издательства Еuromoney, в рамках которой АКБ «Узпромстройбанк» был признан победителем в номинации «Лучший банк Узбекистана за 2022 год».

Ежемесячник Asiamoney — авторитетное бизнес-издание, посвященное международным финансам. Издается с 1989 года глобальной медиагруппой Euromoney Trading Limited. Журнал ежегодно присуждает награды Asiamoney Best Banks Awards лучшим финансовым институтам Азиатско-Тихоокеанского региона.

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