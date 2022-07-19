Старт продаж в ЖК Park City Labzak — это особое событие для Ташкента. Близость жилого комплекса к Anhor Park вдохновила создателей на проект, созвучный его духу.

Элегантная архитектура, потрясающие видовые характеристики, современные инженерные решения, отличное расположение — все это станет настоящим открытием для тех, кто ценит жизнь в центре города и любит отдых на природе.

В разработке проекта участвовало турецкое международное архитектурное и дизайнерское бюро «Ильджи Иншаат», имеющее многолетний опыт создания жилых комплексов, промышленных, энергетических, водных и линейных сооружений. Компания будет осуществлять авторский архитектурный надзор на всех этапах строительства.

«Лабзак» отличается развитой инфраструктурой, и сейчас здесь находятся одни из ведущих школ и детских садов, известные кафе и рестораны, клиники, торговые центры и магазины. Также это подходящее место для любителей природы, прогулок и здорового образа жизни: множество парков с богатой растительностью находятся близко к жилому комлексу — этнопарк «Навруз», парк культуры и отдыха им. Абдуллы Кадыри, парк культуры и отдыха им. Гафура Гуляма, парк у станции метро «Космонавты», парк Tashkent City и прочие.





На территории комплекса располагаются четыре башни. Из каждой открывается неповторимый вид на красоты Ташкента, многофункциональный торговый центр, включая рестораны, SPA с фитнес-зоной, развлекательные площадки для детей, подземный паркинг. Проект предусматривает дворы без машин, универсальную спортивную площадку с зоной для воркаута и игровые пространства для юных жильцов.





Планировка домов — от уютных студий до квартир с террасами и просторных пентхаусов — эргономична и продумана до мелких деталей. Широкий выбор планировочных решений поможет вам найти подходящую квартиру.

Благодаря панорамным окнам в пол все квартиры будут наполнены естественным светом, а высокие потолки от 3,5 м и выше улучшают циркуляцию воздуха в помещениях.





Все клиенты, купившие квартиру до конца августа, получат приятные подарки в виде мобильных телефонов и планшетов при 100-процентной оплате, премиального набора посуды — при 40-процентной оплате, а также могут стать участниками розыгрыша автомобиля. Подробнее с условиями розыгрыша можно ознакомиться по ссылке.

Получить предварительную консультацию и записаться на визит можно по телефону: (+998) 78−777−47−77.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес офиса продаж: Шайхантахурский р-н, ул. Лабзак, 1Б.

Сайт: parkcitylabzak.uz

На правах рекламы.