При приобретении нового Huawei MateBook D 15 на территории Узбекистана до 31 июля покупатель становится обладателем гарантированных подарков: беспроводных наушников FreeBuds 4i и ваучера на 200 тысяч сумов на покупку в сети магазинов «Корзинка».

Больше экран — больше возможностей

Лэптоп получил 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей. Толщина рамок вокруг экрана не превышает 5,6 мм. MateBook D 15 имеет сертификат защиты от синего света и мерцания TÜV Rheinland и помогает снизить усталость глаз, обеспечивая более комфортную работу за компьютером.

Huawei MateBook D 15 выглядит строго и минималистично, стильно и дорого. Вес модели MateBook D 15 — 1,53 кг с диагональю 15,6 дюймов. Несмотря на небольшой вес и толщину стильный гладкий корпус ноутбука отличается прочностью и устойчивостью к износу.





Новые возможности взаимодействия между устройствами

Функция «Мультискрин» дает возможность после мгновенного подключения друг к другу легко обмениваться файлами и совершать голосовые и видеовызовы. Можно открыть файл с телефона на ноутбуке, отредактировать его и сразу же сохранить обратно на телефоне, что удобно и практично. Также пользователи могут открывать одновременно три окна с разными приложениями со смартфона на экране MateBook. Работа в режиме многозадачности теперь доступна каждому.





Безопасная работа веб-камеры

Еще одна фишка безопасности — работа веб-камеры. Заклеивать ее стикерами или покупать специальные шторки-заглушки больше нет смысла. Камера встроена в механическую кнопку на клавиатуре. При нажатии на кнопку камера открывается, закрывается также одним нажатием. Не царапается и не пылится. Благодаря такому эргономичному решению достигаются тонкие рамки в верхней части экрана ноутбука.





MateBook D 15 будет доступен в двух версиях — с процессором Intel Core i3/i5, оснащенный 8 Гб оперативной памяти DDR4 и твердотельными накопителями емкостью 256/512 Гб в цвете Space Gray или Mystic Silver.

Сайт: huawei.com

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