Кондиционеров в такую погоду много не бывает. Именно поэтому First Development Group запускает акцию и дарит всем кондиционеры и другую бытовую технику с 14 июля по 26 августа.

Акция «Лето подарков» — это подарки для всех, кто приобретает квартиры в жилых комплексах FDG: Parkent Plaza, Manhattan и Riverside.

Parkent Plaza — это 14 этажей квартир бизнес-класса с шикарным видом на горы. Жилой комплекс находится на пересечении ул. Паркент и Махтумкули, что делает локацию удобной — 10 минут до центра Ташкента на автомобиле и одновременно прямая дорога для выезда в горы. До 20 июня на башни Parkent Plaza действует скидка 10% при 100-процентной оплате. Акция «Лето подарков» действует одновременно со скидками.





Manhattan — жилой комплекс в центре Ташкента на «Дархане» премиум- и бизнес-класса. Вы можете приобрести премиальные квартиры с беспроцентной рассрочкой на 30 месяцев с 30-процентным первоначальным взносом и получить подарки в рамках акции.





Riverside — жилой комплекс класса комфорт вдоль набережной канала Карасу на массиве Югнаки. Остались последние лоты, и FDG решил скрасить покупку бытовой техникой, которую вы сможете установить в новую комфортную квартиру.





Приобретая квартиру First Development Group с 14 июля по 26 августа и предоставляя чек о первоначальном взносе, вы получите подарочный сертификат на бытовую технику от Goodzone. Каждый предъявитель чека с первоначальным взносом сможет испытать свою удачу и выбрать самостоятельно конверт с сертификатом на бытовую технику из прозрачного куба в офисах продаж в Parkent Plaza и Manhattan. Запечатанные конверты с сертификатами уже ждут счастливчиков в офисах продаж.





First Development Group желает, чтобы летом дома будет прохладно и приятно несмотря на прогнозы погоды.

Телефон: (+998) 78−150−55−11.

Адрес офиса продаж Parkent Plaza: ул. Паркент, 180.

Адрес офиса продаж ЖК Manhattan: ул. Махатмы Ганди, 41.

Сайты: fdg.uz, parkent-plaza.uz, manhattan.uz

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