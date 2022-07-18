30 июня в Hilton Tashkent City состоялась конференция, посвященная современным и высокотехнологичным продуктам в области информационных технологий. Организатором данного мероприятия выступил системный интегратор ITsee при поддержке известного производителя Dell Technologies.

Мероприятие Dell Customer Day 2022 нацелено на освещение современных решений в области серверного оборудования, систем хранения данных, комплексных систем резервного копирования и хранения данных, современных клиентских решений от одного из ведущих мировых производителей Dell Technologies. В эпоху тотальной цифровизации и автоматизации всех отраслей экономики Узбекистана у заказчиков и потребителей все чаще возникают потребности в построении современной и надежной IT-инфраструктуры.

Ситуация на рынке

Первый доклад был посвящен текущему положению дел на рынке инфраструктурных решений. Наглядно были показаны современные решения и их преимущества, рассмотрены вопросы выбора технологий и перспективы развития инфраструктурных решений. Исходя из своего мирового опыта представители Dell Technologies поделились проблемами, с которыми сталкиваются зарубежные заказчики при построении своей инфраструктуры, и методами их решения.





Серверное оборудование и гиперконвергентные решения

В докладе, посвященному серверному оборудованию, были затронуты темы современного подхода в выстраивании серверной инфраструктуры на базе современной серверной линейки PowerEdge 15G производства одной из ведущих компаний в области построения серверных решений Dell Technologies. Компания ITsee, используя продукты Dell Technologies, предлагает серверное оборудование для любых задач и под любые требования, с возможностью гибкой адаптации конфигурации под нужды заказчика.





Была разобрана актуальная и набирающая обороты технология построения гиперконвергентных решений, при использовании которой больше не требуется выстраивать классическую архитектуру «сервер — FC фабрика — система хранения данных». Все данные хранятся непосредственно на серверах, которые являются вычислительными узлами и узлами хранения данных одновременно.

С использованием серверов Dell PowerEdge или специализированного решения Dell VxRail, специально предназначенного для построения гиперконвергентных решений, компания ITsee предлагает современное и надежное решение в области построения гиперконвергентных систем.

Что необычного в системах хранения данных

В другом докладе были рассмотрены современные технологии в области систем хранения данных от Dell Technologies. Участникам мероприятия было рассказано об основных преимуществах таких решений, как PowerVault ME, Unity Unified Storage, PowerStore и PowerMax. Такие системы хранения данных помогают закрыть весь спектр задач и потребностей при построении хранилища данных: начиная от простых и заканчивая высокопроизводительными и высокодоступными хранилищами.

Используя одни из ведущих и высоконадежных решений от Dell Technologies, ITsee предоставляет заказчикам решение задачи построения любого уровня сложности хранилища данных, опираясь на многолетний мировой опыт данного производителя.





Системы резервного копирования

На конференции была затронута тема построения надежных и современных систем резервного копирования и архивирования данных. Благодаря уникальным решениям Dell PowerProtect DataDomain и Dell PowerProtect DataProtect компания ITsee готова выстраивать надежную и автоматизированную инфраструктуру резервного копирования данных для заказчиков.

Есть те, кто «еще не делает бэкапы», и те, кто «уже делает бэкапы». А есть и те, кто «проверяет уже сделанные бэкапы».

Новые клиентские решения

Завершающей презентацией в данной конференции был доклад на тему современных клиентских решений от Dell Technologies. Компания ITsee, опираясь на требования и пожелания заказчика, готова предложить современные, защищенные, стильные и производительные клиентские решения от Dell Technologies, включающие в себя персональные компьютеры и рабочие станции, высокотехнологичные и современные моноблоки, офисные и рабочие ноутбуки, профессиональные рабочие станции для выполнения высоконагруженных задач, ноутбуки премиального сегмента, современные надежные мониторы и миниатюрные клиентские решения.





О компании

ООО ITSEE — системный интегратор комплексных IT-решений. Компания занимается разработкой современных и надежных решений в области информационных технологий, продажей и поставкой оборудования и программного обеспечения от ведущих мировых производителей, внедрением поставляемых комплексов методом «под ключ» и техническим сопровождение инфраструктуры.

В портфеле компании имеется более 30 известных мировых производителей IT-решений. Используя современные и надежные решения в совокупности с ведущими мировыми практиками, ITsee предлагает современный подход в выстраивании эффективной инфраструктуры и реализовывает актуальное и поэтапное построение информационных технологий у клиентов и заказчиков.

Основными решениями и направлениями деятельности ITsee являются:

серверное оборудование и системы хранения данных;

сетевое оборудование;

виртуализация и гиперконвергентные решения;

информационная безопасность;

клиентские решения;

построение центров обработки данных;

проработка проектов разной сложности исходя из требований и задач;

комплексная поставка оборудования и программного обеспечения;

внедрение поставляемых комплексов методом «под ключ»;

техническое сопровождение инфраструктуры клиентов с требуемым уровнем Service Level Agreement (SLA).





«Подход ITsee заключается в глубоком понимании информационных технологий и профессиональном видении их развития. Базируясь на самых современных и лидирующих решениях от мировых производителей, мы готовы выступать надежным партнером для наших клиентов и заказчиков в выстраивании современной IT-инфраструктуры», — сказал Сергей Рабаев, директор ООО ITSEE.

Сайт: itsee.uz

Telegram: t.me/itsee_uz

Instagram: @itseeuz

E-mail: info@itsee.uz

На правах рекламы.