Тариф «Конструктор» — это множество вариантов с различным количеством минут и SMS, интернет-трафика и индивидуальным набором дополнительных сервисов. Итоговая сумма абонентской платы будет зависеть от количества и состава деталей конструктора.

Это уникальный продукт для пользователей приложения Beeline Uzbekistan. Конструирование персонального тарифа выглядит просто. Для этого нужно зайти в мобильное приложение Beeline Uzbekistan, выбрать вариант с подходящим количеством минут и SMS, а также интернета. Ниже, на той же страничке — активировать все необходимые дополнительные услуги. К ним относятся трафик для популярных соцсетей мира — Facebook и Instagram, музыка от BeeMusic и телеканалы от Beeline TV, а также доступ к видеохостингу YouTube.

После того, как клиент активировал кнопки напротив всех деталей «Конструктора», на страничке приложения высвечивается общая сумма. В зависимости от выбранных вариантов абонентская плата будет составлять от 25 тысяч до 125 тысяч сумов в месяц. В случае согласия с условиями остается нажать кнопку «Продолжить», а затем — «Подтвердить».

Если сумма базовых услуг связи достигнет 55 тысяч сумов и более, телеканалы Beeline TV и хиты Beeline Music будут предоставлены клиенту в подарок. Также при наборе деталей на определенную сумму действуют скидки для клиентов. В частности, если тариф стоит от 35 тысяч до 55 тысяч сумов, скидка составит 5%. Максимальный размер скидки — 20% или 25 тысяч сумов.

«Мы давно взяли курс на персонализированные сервисы. Но „Конструктор“ — настоящий прорыв. Он позволяет максимально точно настроить тариф в зависимости от того, что реально требуется клиенту. Поэтому уверен, что запуск „Конструктора“ станет ярким событием для всего телеком-рынка Узбекистана и долгожданным — для многих наших клиентов. Теперь клиент сам решает, каким будет его тариф», — прокомментировал событие коммерческий директор Beeline Uzbekistan Максим Ефремов.

Если у вас ранее было скачано приложение Beeline Uzbekistan, необходимо обновить его до последней версии, чтобы воспользоваться функцией конструктора.

Приложение Beeline Uzbekistan доступно для Android и iOS.

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