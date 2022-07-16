Женщины в секторе здравоохранения сталкиваются с большим гендерным разрывом в оплате труда, чем в других секторах экономики. Они зарабатывают в среднем на 24% меньше, чем коллеги-мужчины — такие данные содержит новый доклад Международной организации труда (МОТ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о положении женщин в здравоохранении.

Здравоохранение — крупнейший работодатель во многих странах. Женщины составляют 67% работников здравоохранения в мире, говорится в докладе. При этом заработная плата в этом секторе в целом ниже, чем в других секторах экономики. То есть зарплаты вообще часто ниже там, где преобладают женщины.

В Узбекистане, по данным МОТ от 2020 года, два сектора, в которых большинство занятых составляют женщины, также являются секторами с самой низкой заработной платой: сектор образования и здравоохранения и социальный сектор. Рекомендацией МОТ для страны в отношении работников с семейными обязанностями является в том числе улучшение условий занятости в здравоохранении, включая равную оплату за труд равной ценности.

В то же время причины, по которым женщины получают меньше, чем мужчины с аналогичным трудовым профилем на рынке труда, остаются в значительной степени необъяснёнными, отмечают авторы доклада.

Очевидно, что более привлекательная оплата женского труда в здравоохранении, где традиционно работает больше женщин, чем мужчин, будет способствовать усилению всего сектора и росту качества обслуживания.

«Сектор здравоохранения характеризуется низкой оплатой труда, серьёзным разрывом в оплате труда мужчин и женщин и очень тяжёлыми условиями труда», — подчеркнула Мануэла Томей, директор Департамента условий труда и равенства МОТ.

«COVID-19 чётко выявил эту ситуацию и одновременно продемонстрировал, насколько жизненно важен этот сектор и труд его работников для поддержания жизни семей, общества и экономики. Настало время для решительных действий… Мы не можем иметь более качественные медицинские услуги и услуги по уходу без лучших и более справедливых условий труда, включая более справедливую заработную плату для работников здравоохранения и ухода, большинство из которых составляют женщины», — отметила представительница МОТ.

Ситуация с равной оплатой труда везде разная, поэтому неравенство не является неизбежным и может быть устранено. В целом картина такова, что среди относительно хорошо оплачиваемых высококвалифицированных кадров больше мужчин, а в низовом и среднем звене, где оплата ниже, преобладают женщины.

Женщины-матери, работающие в здравоохранении и сфере ухода, подвергаются дополнительному давлению: неравенство в занятости и оплате труда увеличивается. Затем этот разрыв сохраняется на протяжении всей трудовой жизни женщины.

В докладе отмечается, что более справедливое распределение семейных обязанностей между мужчинами и женщинами во многих случаях может привести к тому, что женщины будут иначе подходить к выбору профессии.