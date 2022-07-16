Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщила об усилении медицинского контроля прибывающих из соседних стран в Узбекистан на санитарно-карантинных пунктах пограничных таможенных постов.

Это связано с сообщениями в ряде СМИ о вспышке холеры и около 40 смертях от неё за сутки в двух провинциях на юге Афганистана.

В настоящее время нет информации Всемирной организации здравоохранения о эпидемиологической ситуации по холере в Афганистане, отмечают в СЭС. Холера является чрезвычайно заразной острой диарейной инфекцией, вызываемой бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. У большинства инфицированных симптомы либо отсутствуют, либо проявляются в легкой форме. При отсутствии лечения может закончиться смертельно.

В Узбекистане проводятся мероприятия для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации, в частности, действуют 54 санитарно-карантинных пункта в местах пересечения границ, из них 36 на автомагистралях, 11 в международных аэропортах, 6 на железной дороге и 1 в речном порту. Все они обеспечены тепловизорами и бесконтактными термометрами для медико-санитарного осмотра прибывающих на территорию Узбекистана.

В инфекционных больницах, пунктах оральной регидратации больные с острой диареей проходят исследования на холеру. Специальные лаборатории СЭС в достаточной степени обеспечены необходимым оборудованием, реактивами и питательными средами. Специалисты лабораторий прошли переподготовку, отмечается в сообщении ведомства.

В сезон заболеваемости каждую неделю проводится отбор проб воды из открытых водоёмов для выявления возбудителей холеры (вибрионов НАГ и АГ), отмечают в ведомстве.

Сообщается также об организации резервных мест в инфекционных больницах для заболевших или пациентов с подозрением на холеру. Создан и резерв лекарств для пациентов.

Как отмечает ВОЗ, решающую роль в борьбе с холерой и сокращении смертности играет многосторонний подход: эпиднадзор, мероприятия по улучшению водоснабжения, санитарии и гигиены, мобилизация общественности, лечение и применение оральных вакцин против холеры.