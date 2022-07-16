Первый вице-спикер Законодательной палаты, глава комиссии по разработке поправок в Конституцию Узбекистана Акмаль Саидов на заседании палаты 15 июля, на котором срок народного обсуждения поправок был продлён до 1 августа, высказался об отношении к конституционной реформе за рубежом (видео).

Акмаль Саидов отметил, что проводимая конституционная реформа, всенародное обсуждение и планируемый референдум «вызывают большой интерес и внимание не только в Узбекистане, но и на мировом уровне».

По его словам, до сегодняшнего дня депутаты и члены конституционной комиссии через МИД провели разные мероприятия «почти в 10 крупнейших странах», в том числе в Швейцарии, России и Японии.

«Интерес очень высок. Основной вывод заключается в том, что смысл и суть конституционных изменений полностью поддерживаются. Я удивлён тем, что уровень поддержки наших реформ за рубежом выше, чем внутри страны. Говорят и признают, что новому Узбекистану необходима обновленная Конституция. Это очень важно», — сказал первый вице-спикер.

Акмаль Саидов отметил, что с момента запуска приема предложений по поправкам (с 26 мая по 25 июня) поступило свыше 62 тысяч предложений, а после начала всенародного обсуждения (с 26 июня по 14 июля) их общее количество достигло 85 тысяч.

Глава комиссии сообщил, что государство использовало разные способы приглашения граждан к участию в обсуждении поправок, в том числе рассылало сообщения через мобильных операторов.

«В Женеве [где я проводил встречу с зарубежными партнёрами] говорят, что эта практика не встречается в мире, чтобы само государство вовлекало население к обсуждению. Институт всенародного обсуждения есть не во всех странах мира. Я думаю, что это один из самых важных институтов на пути демократизации законотворчества», — заявил Акмаль Саидов.

По его словам, больше всего предложений поступило из Ташкента — свыше 15 тысяч, Хорезмской области — 10 тысяч, Сурхандарьи — 9800, Самаркандской области — более 7500.

Со ссылкой на наблюдения экспертов Акмаль Саидов назвал «уникальным» опыт по работе с предложениями, их анализу, обобщению, обсуждению и выводу документа в течение месяца на первое чтение в Законодательной палате в истории законотворчества. Он отметил, что генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Джанни Магазенни и ряд других международных экспертов заявили, что не видели ранее такого широкого обсуждения.

«Вчера [глава Делегации Евросоюза в Узбекистане] Шарлотта Адриан говорит: „Как вы обсуждаете тысячи поступивших предложений? Как вы создали такую систему?“… Рабочая группа, 22 человека работают с поступившими предложениями круглосуточно, 24 часа, 7 дней в неделю, а также информационно-аналитическая группа, пресс-служба и сама конституционная комиссия. Это система, мы обсуждаем на каждом [этапе]. Шарлотта говорит, что по мере возможности это надо шире освещать и объяснять», — сказал первый вице-спикер Законодательной палаты.

Напомним, Акмаль Саидов на этом же заседании заявил, что первое продление обсуждения поправок на 10 дней не было связано с событиями в Нукусе, о чём, по его словам, говорила посол ЕС Шарлотта Адриан. В Делегации ЕС позже «Газете.uz» уточнили, что Шарлотта Адриан в беседе с Акмалем Саидовым не проводила никакой связи между продлением общественных консультаций и событиями в Нукусе. Она лишь поинтересовалась, повлияет ли продление обсуждения на организацию запланированного референдума, отметили в Делегации ЕС.