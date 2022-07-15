Visa и «Капиталбанк» рады объявить о запуске акции, приуроченной к Чемпионату мира по футболу. Главный приз — путевка на двоих на финальный матч FIFA World Cup 2022, который пройдет 18 декабря в Катаре. Обладатель путевки получит возможность лично посетить главный матч чемпионата и насладиться яркими впечатлениями от путешествия в компании одного близкого человека, не размышляя о расходах на проживание. Всю организацию поездки возьмет на себя Visa Kapitalbank.

Путевка обеспечит перелет по направлению Ташкент — Доха — Ташкент, трансфер до отеля и аэропорта в Дохе, четыре ночи в пятизвездочном отеле с ежедневным завтраком, услуги Visa Concierge в отеле, транспорт, посещение финального матча в Катаре и других запланированных мероприятий.

Также победителям будет предоставлена карта Visa Prepaid c балансом в 400 долларов, памятный подарок от организаторов и возможность посетить зону отдыха Visa Everywhere. В поездку включены услуги медицинского персонала и службы безопасности, которые будут оказаны в случае необходимости. Предоставлено Visa.

Помимо этого будут разыграны денежные призы. 1 из участников сможет выиграть 50 млн сумов, 2 — по 20 млн сумов, 3 — по 10 млн сумов, 10 — по 5 млн сумов, еще 15 участников — по 2 млн сумов и 28 участников — по 1 млн сумов.

Дополнительно будут разыграны 30 брендовых и сувенирных призов от «Капиталбанка».

Участником акции автоматически становится каждый держатель карты Visa Kapitalbank, совершивший любую покупку картой от 200 тысяч сумов или 20 долларов с 15 июля по 15 сентября 2022 года. Присоединиться к участию могут и новые держатели карты Visa Kapitalbank, открыв ее в период проведения акции и совершив оплату на указанную сумму.

К участию в акции допускаются лица старше 16 лет, являющиеся гражданами Узбекистана. C более подробной информацией об акции и открытии карт Visa Kapitalbank можно ознакомиться на сайте kapitalbank.uz

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