Для успешной социализации и самореализации, развития потенциала молодежи, а также использования его в интересах дальнейшего развития Узбекистана внедрена система стимулирования молодых людей в получении международных IT-сертификатов.

Программа компенсации расходов на получение IT-сертификатов международного уровня запущена IT Park совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций. Она помогает IT-специалистам получить до 50% компенсации от суммы, затраченной на получение сертификата.

Заявку на получение компенсации могут подать граждане Узбекистана от 14 до 30 лет, получившие международные IT-сертификаты. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку на портале.

Также будет необходимо прикрепить следующие документы:

квитанция о затратах за обучение и получение международного сертификата;

копия международного IT-сертификата (дата получения сертификата не должна превышать 180 дней);

номер банковской карты (МФО, ИНН, транзитный номер банка) для перевода компенсации;

если претендент не достиг 16 лет, при заполнении заявки требуется указать данные родителей или опекунов.

Если данные заявителя в анкете и приложенных документах будут соответствовать указанным требованиям, компенсация будет произведена в течение 17 рабочих дней с момента заполнения заявки.

Компенсации подлежат следующие сертификаты: CCNA от Cisco, CCNP Enterprise, PMP — Project Management Professional от Project Management Institute (PMI), CAPM — Certified Associate in Project Management, Google Cloud Professional, Microsoft Certified от Microsoft Certified: Azure Developer Associate.

Полный перечень компенсируемых международных IT-сертификатов можно посмотреть по ссылке.

Расчет суммы компенсации зависит от уровня полученного сертификата:

начальный — 30%;

средний — 40%;

продвинутый — 50%.

К примеру, стоимость курса CyberOps Professional от компании Cisco варьируется от 3000 до 6000 долларов. Таким образом, молодые люди, успешно окончившие курс, имеют возможность компенсировать до 3000 долларов.

В Узбекистане создаются дополнительные возможности для мотивации молодежи к работе над собой, развитию и профессиональному росту. Это поможет им в будущем найти высокооплачиваемую работу, а также улучшить качество и уровень жизни.

Онлайн-курсы можно пройти на таких платформах, как Huawei, Coursera, Skillbox, Geekbrains.

Обучение в формате офлайн можно пройти в следующих учебных заведениях:

IT Park Tashkent

Телефон: (+998) 71−202−29−29.

Адрес: ул. Махтумкули, 1А.

Uzscient

Телефоны: (+998) 71−235−67−45, (+998) 71−237−60−55.

Адрес: ул. Бодомзор йули.

Ориентир: бывш. ул. Мавлянова.

Softline Education

Телефоны: (+998) 71−200−12−21, (+998) 71−120−49−10.

Адрес: ул. Афросиёб, 10/2.

UCD Micros

Телефон: (+998) 71−200−34−34.

Адрес: ул. Кичик Бешагач, 86.

Ориентир: бывш. ГАИ «Глинка».

BePro

Телефоны: (+998) 71−277−55−44, (+998) 93−509−08−09.

Адрес: ул. Кирк Киз, 10.

Greenlight

Телефон: (+998) 99−989−88−81.

Адрес: ул. Тараса Шевченко, БЦ Gross Plaza, 201.

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