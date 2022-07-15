Для успешной социализации и самореализации, развития потенциала молодежи, а также использования его в интересах дальнейшего развития Узбекистана внедрена система стимулирования молодых людей в получении международных IT-сертификатов.
Программа компенсации расходов на получение IT-сертификатов международного уровня запущена IT Park совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций. Она помогает IT-специалистам получить до 50% компенсации от суммы, затраченной на получение сертификата.
Заявку на получение компенсации могут подать граждане Узбекистана от 14 до 30 лет, получившие международные IT-сертификаты. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку на портале.
Также будет необходимо прикрепить следующие документы:
- квитанция о затратах за обучение и получение международного сертификата;
- копия международного IT-сертификата (дата получения сертификата не должна превышать 180 дней);
- номер банковской карты (МФО, ИНН, транзитный номер банка) для перевода компенсации;
- если претендент не достиг 16 лет, при заполнении заявки требуется указать данные родителей или опекунов.
Если данные заявителя в анкете и приложенных документах будут соответствовать указанным требованиям, компенсация будет произведена в течение 17 рабочих дней с момента заполнения заявки.
Компенсации подлежат следующие сертификаты: CCNA от Cisco, CCNP Enterprise, PMP — Project Management Professional от Project Management Institute (PMI), CAPM — Certified Associate in Project Management, Google Cloud Professional, Microsoft Certified от Microsoft Certified: Azure Developer Associate.
Полный перечень компенсируемых международных IT-сертификатов можно посмотреть по ссылке.
Расчет суммы компенсации зависит от уровня полученного сертификата:
- начальный — 30%;
- средний — 40%;
- продвинутый — 50%.
К примеру, стоимость курса CyberOps Professional от компании Cisco варьируется от 3000 до 6000 долларов. Таким образом, молодые люди, успешно окончившие курс, имеют возможность компенсировать до 3000 долларов.
В Узбекистане создаются дополнительные возможности для мотивации молодежи к работе над собой, развитию и профессиональному росту. Это поможет им в будущем найти высокооплачиваемую работу, а также улучшить качество и уровень жизни.
Онлайн-курсы можно пройти на таких платформах, как Huawei, Coursera, Skillbox, Geekbrains.
Обучение в формате офлайн можно пройти в следующих учебных заведениях:
IT Park Tashkent
Телефон: (+998) 71−202−29−29.
Адрес: ул. Махтумкули, 1А.
Uzscient
Телефоны: (+998) 71−235−67−45, (+998) 71−237−60−55.
Адрес: ул. Бодомзор йули.
Ориентир: бывш. ул. Мавлянова.
Softline Education
Телефоны: (+998) 71−200−12−21, (+998) 71−120−49−10.
Адрес: ул. Афросиёб, 10/2.
UCD Micros
Телефон: (+998) 71−200−34−34.
Адрес: ул. Кичик Бешагач, 86.
Ориентир: бывш. ГАИ «Глинка».
BePro
Телефоны: (+998) 71−277−55−44, (+998) 93−509−08−09.
Адрес: ул. Кирк Киз, 10.
Greenlight
Телефон: (+998) 99−989−88−81.
Адрес: ул. Тараса Шевченко, БЦ Gross Plaza, 201.
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