14 июля «Узпромстройбанку» передан сертификат соответствия системы менеджмента противодействия коррупции международному стандарту ISO 37001:2016. Данный сертификат означает непримиримое отношение банка к любым проявлениям коррупции, служит повышению доверия инвесторов и бизнес-партнеров в процессах приватизации.

В соответствии с постановлением президента Узбекистана от 6 июля 2021 года «О дополнительных мерах по эффективной организации деятельности по противодействию коррупции» во всех государственных органах и организациях создан новый механизм выявления и устранения причин и условий коррупционных проявлений.

«Узпромстройбанком» также внедрена антикоррупционная система, функционирующая на основе международных стандартов. Работа в этом направлении последовательно совершенствуется.

Совместно с зарубежными экспертами в целях приведения системы менеджмента банка по противодействию коррупции в соответствие требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 осуществлен ряд мер. В частности, оценены угрозы и риски, которые могут привести к коррупционным действиям, определены меры по их уменьшению.





Налажена такая системная работа, как проверка контрагентов, предоставление работниками декларации соответствия политике противодействия коррупции, осуществление записи процессов приема сотрудников на работу посредством видеонаблюдательного устройства, размещение ее в социальных сетях, ведение списка работников с высоким риском коррупции и реестра конфликта интересов.

Совместно с международной тренинговой компанией CERT Academy организован ряд учебных курсов в целях ознакомления работников банка с требованиями международного стандарта ISO 37001:2016. В результате в настоящее время около 80 топ-менеджеров удостоились сертификата международного стандарта ISO 37001:2016.

«Узпромстройбанк» является одним из первых учреждений, внедряющих международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции» в три этапа — в разрезе республики, областей и районов (городов).

Это предотвратит возможные коррупционные проявления в системе, послужит повышению уровня оказания клиентам услуг на основе принципов открытости и прозрачности.

В системе «Узпромстройбанка» в целях противодействия коррупции и налаживания эффективной связи с общественностью в этом направлении запущена линия «Комплаенс — доверие».

На линиях связи обращения принимаются в режиме 24/7 открыто или анонимно в автоматическом порядке.

Подробнее о службе комплаенс можно узнать на сайте «Узпромстройбанка».

Телефон: 0−800−120−88−88.

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