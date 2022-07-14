Если вы планируете строительство или ремонт скатной крыши, стоит обратить внимание на такой материал, как гибкая черепица. Ее по-другому называют битумная. Это один из современных, качественных и надежных материалов для строительства скатных крыш. Кровля, сделанная из гибкой черепицы, выглядит объемной, стильной и выразительной.

Этот материал имеет практически нулевое водопоглощение, не подвержен коррозии и не выцветает. Особым преимуществом является то, что его можно применять для крыш любой сложности и формы.





Большой выбор цветов и форм гибкой черепицы можно найти в ассортименте «Технониколь». Компания вот уже на протяжении 30 лет производит качественные и надежные стройматериалы, зарекомендовав себя серьезным партнером и ответственным производителем.

Разнообразие форм и цветов

Трехслойная черепица. Это прочный и красивый материал. Форма напоминает кровельную каменную плитку античных времен. Использование такой черепицы в строительстве крыш создает неповторимый трехмерный объем на кровле.





Двухслойная черепица. Помогает создать живописную кровлю с красивой объемной фактурой. Сочетание уникальных оттенков и высоких технических характеристик дают возможность реализовать любую предлагаемую архитектором концепцию.

Однослойная черепица. Представлена разнообразием форм нарезки и широким набором привлекательных цветов.





Разнообразие форм нарезки, цветовых оттенков и видов гибкой черепицы дает возможность создавать настоящие кровельные шедевры. С многослойной черепицей «Технониколь» дом будет выглядеть эстетично и архитектурно выразительнее, тем самым будет повышаться его рыночная стоимость.

Технические преимущества

Высокая стойкость цвета. Гибкая и многослойная черепица «Технониколь» устойчива к ультрафиолету, не выцветает со временем, не требует покраски. Гранулы натурального базальта, которыми покрыта черепица, запекаются в печах при высокой температуре, поэтому цвет кровли остается неизменным в течение всего срока службы.

Из 73 разных оттенков вы сможете подобрать черепицу под любой вкус и задачу. Для облегчения выбора «Технониколь» разработали специальный инструмент интерактивного подбора цвета кровли на 3D-модели дома.





Многослойность — гарант надежности и красивого эффекта. Многослойная черепица состоит из нескольких слоев прочного негорючего стеклохолста, кровельного битума и базальтовой посыпки. Слои придают больший вес кровле, жесткость, устойчивость к ветровым нагрузкам. Оптимально подобранное сочетание разных цветов гранул и теневых полос гонтов многослойной черепицы после укладки на крыше формируют визуальный объем кровельного покрытия. В зависимости от положения солнца над горизонтом в течение дня и уровня солнечного освещения на кровле создается так называемый 3D-эффект, придающий кровле необыкновенную объемную текстуру.

Надежная гидроизоляция. Защита от влаги обеспечивается благодаря битуму, который по своему происхождению обладает высокой водонепроницаемостью. Современное производство соединило несколько надежных материалов: стеклохолст, кровельный (улучшенный битум) и природный базальт воедино, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики гибкой черепицы.





Акустический комфорт. Высокий уровень комфорта и бесшумности кровли из гибкой черепицы достигается за счет деревянного основания и многослойности самого материала. Гибкая черепица не шумит во время дождя, гасит ударные шумы и обеспечивает комфортное проживание на мансардном этаже.

Теплостойкость — основа долговечности. Теплостойкость черепицы «Технониколь» составляет не менее 110 °C тепла. Это говорит о том, что потенциал у материала существенно выше средней максимальной температуры нагрева кровли. Она не плавится на солнце и не трещит на жаре.





Сам материал обладает низкой воспламеняемостью и самозатухающими свойствами, то есть не поддерживает горение. Именно поэтому гибкую черепицу применяют на объектах с повышенными требованиями к безопасности: общественные здания, многоквартирные жилые дома, объекты государственного назначения.

Полезные сервисы

Подобрать рисунок, цвет кровли из гибкой черепицы и рассчитать количество необходимого легко и просто. На сайте компании есть онлайн-калькулятор для расчета количества черепицы. Чтобы рассчитать количество необходимого материала достаточно внести данные вашей кровли.

Также «Технониколь» дарит бесплатные проекты кирпичных домов на 150 кв. м и 250 кв. м, в которых детально указаны все необходимые материалы.





На гибкую черепицу «Технониколь» предоставляется официальная гарантия до 60 лет в зависимости от коллекции.

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