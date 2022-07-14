Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов провели в резиденции «Куксарой» встречу в узком формате, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев вновь поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах в марте.

«Мудрый туркменский народ доверил вам свое будущее, полностью поддержав продолжение курса масштабных реформ в стране. Нет никаких сомнений, что ваши знания и опыт, энергия и лидерские качества позволят реализовать все намеченные планы», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил положительную динамику по всему спектру двустороннего сотрудничества, достигнутую совместными усилиями в последние годы.

«Хочу подчеркнуть — Туркменистан для нас надежный и ключевой партнер в регионе. Мы привержены дальнейшему развитию полномасштабного сотрудничества, намерены всемерно укреплять отношения стратегического партнерства с нашим самым близким соседом», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент Туркменистана, выразив благодарность за гостеприимство и радушный прием, передал теплые слова приветствия председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова:

«Вы вместе с Гурбангулы Мяликгулиевичем последовательно выстраивали и укрепляли фундамент двусторонних отношений, создавали прочную политическую и правовую базу сотрудничества. Наш нынешний государственный визит призван дать новый импульс стратегическому партнерству, и я уверен, мы сможем достичь поставленных целей», — отметил Сердар Бердымухамедов.





В ходе встречи главы государств обсудили перспективы узбекско-туркменского сотрудничества, уделив особое внимание развитию торгово-экономических связей, увеличению взаимной торговли, реализации проектов промышленной кооперации, использованию транспортно-транзитных возможностей.

Стороны отметили огромный потенциал в межрегиональном сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Подчеркнута важность укрепления сложившейся в Центральной Азии атмосферы доверия, добрососедства и партнерства.

Сердар Бердымухамедов пригласил Президента Узбекистана посетить Туркменистан с ответным визитом в любое удобное для него время.