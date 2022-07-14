Агентство культурного наследия Узбекистана 14 июля прокомментировало видео из социальных сетей, где сообщается о незаконном строительстве дачи, ведущемся на территории археологического памятника — городища Ходжакенттепа IX—XII веков в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Строительство без разрешительных документов на территории городища было выявлено представителями Ташкентского областного управления культурного наследия ещё 1 апреля этого года, говорится в сообщении агентства.

В тот же день был оформлен акт, предпринимателю даны указание и предупредительное письмо об остановке строительных работ.

Агентство также сообщило, что собранные документы были переданы в областную прокуратуру и прокуратурой Бостанлыкского района сейчас ведутся доследственные действия.

Городище Ходжакенттепа в кишлаке Ходжакент внесено в список охраняемых государством объектов материального культурного наследия, утверждённый постановлением Кабинета министров №846 от 4 октября 2019 года.