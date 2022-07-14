В Ферганском районе Ферганской области 13 июля примерно в 18:15 на пятом километре автодороги 4Р-146 «Фергана — Чимган» произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщила пресс-служба УБДД области.

22-летний водитель Damas А. М., нарушив правила обгона, выехал на встречную полосу. Он не справился с управлением, и автомобиль перевернулся, столкнувшись с Lacetti, за рулём которого находился 58-летний житель Маргилана М. А.

В результате аварии двое пассажиров автомобиля Damas скончались на месте от полученных травм, ещё двое были госпитализированы.