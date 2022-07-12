Министерство высшего и среднего специального образования опубликовало график предварительных отборочных экзаменов в лицеи Узбекистана (pdf).

Предварительный отбор будет проходить ежедневно в две смены — с 13 по 16 июля.

Разрешение (пропуск) на участие в предварительном (письменном) отборочном экзамене абитуриенты смогут скачать через личный кабинет на сайте litsey.edu.uz. Эта возможность будет доступна 12 июля с 15:00.

Вместе с разрешением абитуриенты также должны принести с собой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт или ID-карту).

Для получения дополнительной информации необходимо позвонить в Call-центры лицеев. Их можно найти через Telegram-бот @eduuzuniversalbot.

Минвуз отдельно объявит точные сроки сдачи вступительных квалификационных экзаменов в академические лицеи, подведомственные Каракалпакскому государственному университету и Нукусскому государственному педагогическому институту.