Оператор цифрового телевидения UzDigital TV предоставляет своим абонентам возможность изучения английского языка не выходя из дома. Теперь каждый абонент компании сможет смотреть любимые передачи и фильмы в оригинале и пополнять свой словарный запас, не меняя привычного образа жизни. В распоряжении клиентов UzDigital TV более шести каналов в высоком качестве, в настройках которых пользователь сможет выбрать язык вещания.

UzDigital TV предоставляет услуги цифрового телевидения для физических и юридических лиц с 2009 года. С каждым годом количество абонентов растет, спектр услуг расширяется, а компания совершенствуется и развивается быстрым темпом. Офисы компании расположены во многих регионах Узбекистана, и их количество только увеличивается.

Для удобства абонентов UzDigital TV внедрил услугу онлайн-подключения из любой точки Узбекистана при помощи одной заявки, оставленной на официальном сайте, в Telegram-боте или через колл-центр компании, который работает 24/7 и осуществляет доставку и установку оборудования.

«UzDigital TV — телевидение высокого качества».

Телефоны: (+998) 78−129−90−00, 1065.

Сайт: uzdtv.uz

Telegram-канал: t.me/Uzdtv_uz

Telegram-бот: t.me/uzdtv_bot

Instagram: @uzdigital_tv

Facebook: fb.com/uzdigitaltv

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