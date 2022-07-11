15, 16 и 17 июля в центре столицы, в парке Tashkent City пройдет очередное грандиозное событие — фестиваль мороженого и напитков Muzzday 2022. В эти дни здесь будет вкусно, сладко, прохладно несмотря на чиллю, а главное — по-летнему весело и интересно.

Фрезерное мороженое, джелато из натуральных ингредиентов, в порционных упаковках и на большую семью — все это можно будет попробовать на месте или закупиться на оставшуюся половину лета. Muzzday 2022 не ограничивается мороженым — летом важно соблюдение питьевого режима. Соки, газировки, морсы, айс-ти и другие напитки будут активно представлены на промоточках.

Парк готовит развлекательную программу для посетителей. Три дня подряд на главной сцене будут проходить концерты известных узбекских артистов. По всей территории парка аниматоры в красочных костюмах будут развлекать детей. Также гостей ждут акции, конкурсы и подарки.

Вход на фестиваль бесплатный. Можно прийти с друзьями, семьей, а также весело провести время с детьми.

На три дня парк Tashkent City станет местом бизнес-встреч, выгодных контрактов для предпринимателей и интересной локацией для посетителей. Ожидается, что за уикенд парк посетят более 100 000 человек.

В фестивале Muzzday 2022 уже подтвердили участие такие бренды, как Dolce Italia, Gia, Bon!, «Коровка из Кореновки», Mondo, Ice & Gold Exclusive, Puro, Pink Vanilla, Moscow Ice cream и многие другие.

Подать заявку на участие компании в фестивале можно по телефонам: (+998) 99−005−27−97, (+998) 90−989−87−22.

Количество мест для участников фестиваля ограничено.

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