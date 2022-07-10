10 июля является последним днём онлайн-регистрации абитуриентов в государственные вузы Узбекистана на направления, где проводится творческий экзамен по иностранному языку, а также в академические лицеи. Процесс регистрации в вузы на остальные направления и в профессиональные школы продлится до 20 июля включительно.

В воскресенье Министерство высшего и среднего специального образования сообщило, что для абитуриентов Каракалпакстана, где с конца июня ограничен доступ в интернет, будет продлён.

«Процесс находится под полным контролем правительства. Период онлайн-регистрации каракалпакстанской молодёжи, не успевшей сдать документы, будет продлён», — говорится в сообщении.

Информация о сроках подачи документов будет сообщена жителям Каракалпакстана по SMS, а также по местному телевидению.

Напомним, регистрация ведйтся через Единый портал интерактивных государственных услуг и сайт Государственного центра тестирования.

Абитуриенты могут выбрать до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковыми блоками и последовательностью предметов, по которым проводятся тестовые испытания, а также всех форм обучения одновременно.

Кроме того, можно принять участие в конкурсе первоначально на основе государственного гранта, а далее — на основе платного контракта в зависимости от приоритетности выбранных в процессе регистрации направлений образования.