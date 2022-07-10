Боксёр из Узбекистана Исраил Мадримов (8−0−1, 6 КО) не смог победить француза ивуарийского происхождения Мишелем Соро (35−3−2, 24 КО) в рамках боксёрского шоу 9 июля в Лондоне (Великобритания).

Боксёры уже встречались в декабре в Ташкенте, где узбекистанец одержал досрочную победу. Но из-за действий рефери (не услышал сигнал о завершении раунда) решающий удар был нанесён после гонга, что дало право проигравшему требовать незамедлительный реванш.

Во втором поединке Мадримов превосходил соперника в эффективности ударов, а тогда как Соро больше работал по блоку. Во второй трёхминутке боксёр из Узбекистана потряс оппонента, но тот смог выстоять до конца гонга.

В начале третьего раунда француз, опуская голову вниз, столкнулся с головой узбекистанца и заработал серьезное рассечение. Кровь удалось остановить, но врач принял решение, что Соро не сможет продолжать бой.

Находящийся в студии экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью выразил удивление, что Соро не дали продолжить бой, потому что кровь удалось остановить, пишет Vringe.com.

В результате рефери зафиксировал техническую ничью.

Как сообщает Allboxing, промоутер Эдди Хирн заявил, что по идее должен быть назначен третий бой, но, вероятно, для Мадримова будет выбран иной путь. Хирн отметил, что узбекистанец уверенно вел бой и он боксер достаточно высокого уровня, чтобы драться за титул чемпиона мира с абсолютным чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, WBO и The Ring Джермеллом Чарло (35−1−1, 19 КО).

По словам Исраила Мадримова, он уже дважды доказал, что является претендентом на чемпионский титул. Спортсмен надеется, что следующий бой пройдёт за титул чемпиона мира. Узбекистанец сообщил, что расстроился, когда увидел у Соро рассечение, поскольку он «почти уже закончил бой».

Он также сообщил, что для него была важна победа в этом поединке, поскольку хотел объявить о своём статусе претендента на чемпионский титул наряду со своей свадьбой, которая состоится через месяц.

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