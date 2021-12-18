Узбекский боксер Исраил Мадримов (8−0, 6 КО) одержал победу в претендентском поединке по версии WBA в первом среднем весе над французом ивуарийского происхождения Мишелем Соро (35−3−1, 24 КО) техническим нокаутом в девятом раунде. Боксёры выступили в рамках шоу в Ташкенте 17 декабря, которое транслировалось на американском стриминговом сервисе DAZN.

Фото: Olamsport.

Бой получился достаточно конкурентным — оба соперника стремились держаться в центре ринга и проявляли инициативу. При этом удары 26-летнего узбекистанца выглядели тяжелее, он выглядел более агрессивным. 34-летний француз хорошо действовал в обороне и контратаковал, но иногда пропускал тяжелые атаки.

В самой концовке девятого раунда Соро нарвался на правый прямой удар — Мадримову удалось потрясти соперника и провести несколько успешных атак возле канатов. Однако ни боксеры, ни рефери, похоже, не услышали гонга (возможно, из-за шума зрителей), и рефери Сальвадор Сальва остановил бой, сигнализируя о победе Мадримова, когда узбекистанец нанёс сопернику несколько ударов уже после гонга.

Фото: Matchroom boxing.

Судейская коллегия долго совещалась, пока боксеры сидели в своих углах в перчатках, но затем все же признала победу Исраила Мадримова техническим нокаутом, что вызвало негативную реакцию со стороны команды Мишеля Соро.

Тренер француза Абель Санчес поначалу не возражал против исхода матча, но затем вступил в ожесточенный спор с командой Мадримова и судьей.

Фото: Erick W. Rasco / Sports Illustrated.

Как пишет Allboxing, согласно судейским запискам после восьмого раунда Мадримов выигрывал на двух карточках со счетом 78−74 и 76−75, а на третьей была ничья 76−76. После боя узбекистанец заявил, что готов к реваншу с французским боксером.

Формально Исраил Мадримов теперь является обязательным претендентом WBA для чемпиона Джермелла Чарло (34−1−1, 18 КО), если WBA не назначит реванш этой встречи.

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