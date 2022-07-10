First Development Group поздравляет с праздником Курбан хайит. Компания рада сообщить о старте праздничной акции «10 дней скидки 10%» на квартиры в башнях Parkent Plaza.

С 10 по 20 июля будут предоставляться скидки в размере 10% желающим купить квартиру в башнях Parkent Plaza при 100-процентной оплате. Офис продаж будет работать и в праздничные дни, чтобы вы успели сделать приятные приобретения и вложения в будущее.

Уже вовсю ведутся фасадные работы, и сдача башен Parkent Plaza планируется в 2022 году.

Это прекрасная возможность купить квартиры в быстроразвивающемся районе Ташкента. Расположение на пересечении ул. Махтумкули и Паркент поможет жильцам быстро добраться до центра города (10 минут на автомобиле), до более отдаленных районов столицы и до гор.





С башен Parkent Plaza открывается роскошная панорама на горы даже в квартирах на нижних этажах. Это может позитивно влиять на настроение и работоспособность.

Для жителей Parkent Plaza к виду на горы добавляются удобства:

популярные и удобные планировки;

двор с детской площадкой и зонами отдыха без машин (будет готов к моменту сдачи объекта);

подземный паркинг;

охраняемая в режиме 24/7 территория;

сервисное обслуживание управляющей компанией;

удобная внутренняя инфраструктура с супермаркетом в шаговой доступности.





Цена за 1 кв. м — от 9,5 млн сумов. На квартиры действует и беспроцентная рассрочка.

Телефон: (+998) 78−150−55−11.

Адрес офиса продаж Parkent Plaza: ул. Паркент, 180.

Сайты: fdg.uz, parkent-plaza.uz

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