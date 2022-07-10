First Development Group поздравляет с праздником Курбан хайит. Компания рада сообщить о старте праздничной акции «10 дней скидки 10%» на квартиры в башнях Parkent Plaza.
С 10 по 20 июля будут предоставляться скидки в размере 10% желающим купить квартиру в башнях Parkent Plaza при 100-процентной оплате. Офис продаж будет работать и в праздничные дни, чтобы вы успели сделать приятные приобретения и вложения в будущее.
Уже вовсю ведутся фасадные работы, и сдача башен Parkent Plaza планируется в 2022 году.
Это прекрасная возможность купить квартиры в быстроразвивающемся районе Ташкента. Расположение на пересечении ул. Махтумкули и Паркент поможет жильцам быстро добраться до центра города (10 минут на автомобиле), до более отдаленных районов столицы и до гор.
С башен Parkent Plaza открывается роскошная панорама на горы даже в квартирах на нижних этажах. Это может позитивно влиять на настроение и работоспособность.
Для жителей Parkent Plaza к виду на горы добавляются удобства:
- популярные и удобные планировки;
- двор с детской площадкой и зонами отдыха без машин (будет готов к моменту сдачи объекта);
- подземный паркинг;
- охраняемая в режиме 24/7 территория;
- сервисное обслуживание управляющей компанией;
- удобная внутренняя инфраструктура с супермаркетом в шаговой доступности.
Цена за 1 кв. м — от 9,5 млн сумов. На квартиры действует и беспроцентная рассрочка.
Телефон: (+998) 78−150−55−11.
Адрес офиса продаж Parkent Plaza: ул. Паркент, 180.
Сайты: fdg.uz, parkent-plaza.uz
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