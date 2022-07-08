На территории завода по производству минеральной воды OCARD был проведен сертификационный аудит по оценке соответствия требованиям завода компанией GulfTIC, уполномоченной правительствами ОАЭ (ESMA) и Саудовской Аравии (SASO). По завершении успешной проверки заводу выдали сертификат «Халяль». GulfTIC Certification является одним из первых в области оценки соответствия компаний стандартам стран, импортирующих продукцию со всего мира. Компания GulfTIC имеет глубокое понимание нормативных требований региона, которые отличаются друг от друга и подходят для условий и обычаев региона Персидского залива, но согласуются с международными стандартами. Сертификат, выданный компании OCARD, действует в более 200 странах мира.





Сертификат «Халяль» — это документ, который подтверждает, что все используемое на производстве сырье, прием и хранение сырой воды и другого сырья, переработка, розлив, хранение и отгрузка бутилированной питьевой воды соответствуют требованиям халяль. Розлив воды осуществляется на инновационной производственной площадке в строгом соответствии с мировыми стандартами, что способствует сохранению всех уникальных свойств.





Спускаясь с высоты Тянь-Шанских хребтов, протекая сквозь тысячелетние гeологические образования и оседая глубоко под землей, вода aккумулирует в себе все богатства природы. С помощью высококачественных насосов вода поднимается из скважины, простирающейся вдоль Тянь-Шанских гор, и проходит три этапа фильтрации. После фильтрации вода переливается в цистерну и отправляется на завод. В воде не используются добавки, состав не изменен. Она такая же, какой ее создала природа.





Полученный сертификат по стандарту «Халяль» позволит компании OCARD в полной мере расширять свое производство, выйти на мировой рынок и завоевать доверие потребителей и партнеров. Компания OCARD успешно заключила договора с ОАЭ, Саудовской Аравией, Кувейтом, странами Центральной Европы и СНГ.





В апреле 2022 года компания OCARD успешно прошла сертификационный аудит по международным стандартам ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества требования» и ISO 22000:2018 «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов» и получила сертификат соответствия.

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