Узбекистан избран членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия на восьмой сессии Генеральной ассамблеи государств-членов конвенции «Об охране нематериального культурного наследия» в Париже, сообщила пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия.

Узбекистан избран в комитет на 2022−2026 годы.

Во второй региональной электоральной группе ЮНЕСКО (страны Восточной Европы и некоторые страны СНГ) на два освобождаемые места претендовали пять кандидатов — Узбекистан, Болгария, Босния и Герцеговина, Словакия и Эстония.

За Узбекистан проголосовало самое большое количество стран — 105. Голоса в пользу других государств-конкурентов распределены по следующему порядку: Словакия (94 — тоже избралась на второе свободное место), Эстония (69), Болгария (26), Босния и Герцеговина (9).

Узбекская сторона в своем выступлении выразила благодарность проголосовавшим за Узбекистан государствам и заверила в готовности внести значительный вклад в продвижение конвенции на страновом, региональном и глобальном уровнях.

Проведена презентация усилий Узбекистана по сохранению и приумножению нематериального культурного наследия страны. «Внимание делегатов привлечено к выдвинутым в рамках реформирования Конституции предложениям, в части, касающейся расширения поддержки государством мер по защите и продвижению культурного наследия», — говорится в сообщении.





Основными задачами межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия являются продвижение целей конвенции, руководство передовым опытом и выработка рекомендаций по мерам по охране нематериального культурного наследия.

Комитет рассматривает запросы государств-участников о включении нематериального наследия в список, а также предложения по программам и проектам. Комитет также отвечает за оказание международной помощи.

Подготовка к реализации конвенции осуществляется межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия, в частности, разработка комплекса оперативных инструкций и плана использования средств Фонда охраны нематериального культурного наследия, предусмотренных статьей 25 конвенции. Он представляет эти документы на утверждение Генеральной ассамблее.

На сегодняшний день конвенцию ЮНЕСКО поддерживают 180 государств. Узбекистан присоединился к ней в 2008 году.

Напомним, что в настоящее время в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества внесены 10 национальных и многонациональных элементов с участием Узбекистана, в том числе шашмаком, традиции приготовления плова, праздник Навруз, хорезмский танец лазги и искусство бахши.