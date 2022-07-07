Участником международного проекта TBRG Open от Узбекистана стал молодой исполнитель Шохрулло Абдуллаев. Ему выпала возможность пройти менторство у Джейсона Деруло в Лос-Анджелесе.

Уже шестой год подряд TBRG Open, используя силу музыки, создает новые возможности для артистов и фанатов по всему миру.

В 2022 году начинающие исполнители из разных стран собрались в Лос-Анджелесе, где провели время один на один с Джейсоном Деруло в студии, обсуждая выступления, продюсирование, написание песен и факторы, влияющие на успех в музыкальной индустрии. После каждый артист выступил перед мировым исполнителем на сцене театра Wiltern, одного из знаковых музыкальных залов Лос-Анджелеса.

«В музыкальной индустрии не существует никакой книги с инструкциями, так что если хотите стать музыкантом, все зависит от вас самих. Но если на вашем пути появляется человек, который уже получил подобный опыт, это может сыграть большую роль. Вот что мне нравится в этом проекте. Мне кажется, что я бы набил гораздо меньше шишек, если бы у меня было подобное наставничество. Я рад, что могу быть частью становления этих талантливых артистов», — сказал о своем участии в TBRG Open Джейсон Деруло.

«Для меня одним из лучших был момент, когда мы с Джейсоном беседовали после моего выступления. Мы обсудили каждую деталь песни, он дал мне несколько рекомендаций, над которыми я буду работать по возвращении домой. Его советы были очень ценным, и несмотря на то что он большая звезда, он очень скромный человек», — поделился впечатлениями от участия в проекте и прохождения менторства Шохрулло Абдуллаев.

В 2022 году участниками TBRG Open вместе с Шохрулло Абдуллаевым стали Dee MC (Индия), ВЕК (Непал), Халко (Турция), Ива Лоренс (Сербия) и Стопосто (Босния). Каждый из них при поддержке проекта продолжит работу над треками, которые они презентовали Джейсону Деруло.

TBRG Open использует музыку как платформу, чтобы побудить людей оставаться открытыми для большего и выходить за пределы своей зоны комфорта. В мире музыки это означает создание новых впечатлений, объединение исполнителей и фанатов из разных культур и слоев общества.

Ежегодно TBRG Open выбирает международную музыкальную звезду для сотрудничества с артистами по всему миру.

С момента запуска в 2017 году TBRG Open работал с крупными музыкальными исполнителями, включая Дэвида Гетту, The Chainsmokers, Major Lazer, Clean Bandit, Diplo и MØ. На проекте артисты создают совместные треки, которые становятся хитами и объединяют миллионы слушателей по всему миру.

За время прошлогодних коллабораций исполнители проделали следующую работу:

The TBRG Beat с Major Lazer — создание собственных композиций с использованием уникального бита от артиста;

Stay Open с Diplo и MØ — получение нового опыта в изучении музыки;

Going on Shuffle с Clean Bandit — открытие новой музыки и впечатлений в процессе коллабораций;

An Irresistible Beat с The Chainsmokers — создание новой музыки с использованием незабываемого бита Hope из альбома Sick Boy.

Music Unites с Дэвидом Гетта — прославление силы музыки, объединяющей людей по всему миру, с треком Get Together.

За новостями проекта можно следить на официальных страницах.

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