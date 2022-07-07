Построение процессов обслуживания в банковской системе Узбекистана на основе принципа клиентоориентированности стало одним из основных факторов конкурентной среды.

В связи с этим в системе «Узпромстройбанка» исходя из задач, определенных в указе президента Узбекистана от 12 мая 2020 года «О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы», активно осваивается прогрессивный банковский бизнес.

В частности, пересмотрена бизнес-модель банка в системе перевода межфилиальных операций на единый банковский код. Централизованы функции бэк-офиса. Все филиалы банка преобразованы в центры банковских услуг, налажена деятельность современных офисов, специализирующихся на обслуживании клиентов. Межфилиальные операции переведены на единый банковский код.

В результате будут созданы следующие удобства при обслуживании клиентов:

независимо от места открытия клиентами расчетного счета будет создана возможность доступа к полному спектру банковских услуг в любом пункте обслуживания «Узпромстройбанка»;

расширена линейка банковских продуктов и ускорен процесс обслуживания клиентов;

комиссия за услуги при проведении внутрибанковских платежей на расчетные счета отделений не взимается;

сохранятся банковские реквизиты клиентов при переходе на обслуживание в другие отделения банка;

независимо от состояния расчетного счета отделения «Узпромстройбанка», обслуживающего клиента, все виды его платежей осуществляются непрерывно и беспрепятственно;

оказание услуг клиентам в системе единого банковского кода поможет круглосуточно выполнять платежи и операции в мобильном приложении банка и программах дистанционного обслуживания;

работниками фронт-офиса будет налажено оказание оперативных услуг клиентам банка, все операции касательно данного отдела будут выполняться в одной системе — в программе «Единое окно — CRM».

Единый банковский код представлен Центральным банком Узбекистана и является обязательным реквизитом по банковскому расчетному счету клиента.

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