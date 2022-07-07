С 1 сентября 2022 года будет внедрена возможность оформления доверенности на право управления автомобилями в электронной форме через Единый портал интерактивных госуслуг (my.gov.uz). Это следует из постановления президент Узбекистана, сообщил Telegram-канал Huquqiy Axborot Министерства юстиции.

Кроме того, при оформлении электронной доверенности ее нотариальное удостоверение не требуется. Размер госпошлины составит 90 тысяч сумов на срок до 1 месяца, 450 тысяч сумов — на срок до 6 месяцев, 900 тысяч сумов — на срок до 3 лет.

Электронная доверенность проверяется сотрудниками ГСБДД только через планшет.

Документом также отменяется требование об обязательном повышении квалификации водителей юридических лиц каждые два года.

Более того, с 1 сентября 2022 года нотариальное удостоверение договоров аренды транспорта между гражданами и юридическими лицами, имеющими лицензию на пассажирские перевозки, не требуется. Договор аренды ставится на электронный учёт в налоговых органах.

Напомним, с 1 сентября 2021 года водителям разрешили управление автомобилем без доверенности, талона техосмотра и разрешения на тонировку. Эти документы будут проверять онлайн.