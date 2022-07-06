Alter Ego опубликовал новое интервью, в котором ведущий проекта Кирилл Альтман уже во второй раз посетил частный предпринимательский вуз в Узбекистане — TEAM University — и смог узнать у руководства, чего достиг университет и что поменялось за два года с момента основания.

О руководстве университета

С первых дней в TEAM University внедрена структура корпоративного управления. Основатели TEAM создали независимый совет попечителей для управления университетом, чтобы гарантировать и демонстрировать приверженность этим ценностям.

Совет попечителей возглавляет Эндрю Вахтель, который имеет колоссальный опыт в построении и управлении образовательными учреждениями за рубежом. Он выпускник Гарвардского университета (США), бывший руководитель Американского университета Центральной Азии (Кыргызстан), бывший ректор Университета народного хозяйства в Алматы (Казахстан).

В состав совета попечителей также входят:

Андрей Волков — первый ректор бизнес-школы «Сколково» (Россия), бывший советник министра образования и науки России;

Назира Бейшеналиева — выпускница бизнес-школы Гарвардского университета, председатель совета директоров ЗАО «Банк Азии» и председателя совета директоров Американской торгово-промышленной палаты в Кыргызстане;

Эльдор Маннопов — выпускник Даремского университета (Великобритания), управляющий партнер офиса Dentons в Ташкенте;

Камола Махмудова — выпускница Кембриджского университета (Великобритания), глава Европейского банка реконструкции и развития в Азербайджане.





Пополнение в составе учредителей

TEAM University был основан группой успешных предпринимателей Узбекистана, в числе которых:

Хикмат Абдурахманов — соучредитель группы компаний HM Partners;

Зафар Хашимов — основатель сети супермаркетов «Корзинка», а также брендов Red Tag и Flo;

Музаффар Касымов — соучредитель компаний HM Partners;

Тимур Абдукаюмов и Валентина Прокофьева — основатели Batiskaf Consulting.

Проект частного предпринимательского университета в Узбекистане заинтересовал немало успешных предпринимателей и специалистов, что привело к пополнению в составе учредителей TEAM.

В 2021 году к составу присоединились:

Максуд Абдусамадов — председатель наблюдательного совета «Капиталбанка»;

Алишер Джаббаров — учредитель фармацевтической компании Alinfarm Medical;

Анвар Ирчаев — председатель совета банка Universalbank;

Умиджон Хакимов — и.о. председателя правления Asia Alliance Bank;

Арсен Длянчев — учредитель и руководитель медиа-холдинга Unique Present.

В 2022 году совет учредителей университета пополнился снова. К TEAM University присоединились:

Лазиз Адхамов — директор по продажам SAP Uzbekistan, создатель и руководитель компании Top-Contact;

Мурат Махкамов — основатель ArzonApteka, учредитель FOM Group.





Что из себя представляет предпринимательское образование

TEAM University нацелен предоставлять практическое, полезное и социально значимое образование, а также подготавливать поколения выпускников — талантливых предпринимателей с аналитически ориентированным исследовательским подходом, готовых добиться перемен. Все это достигается с помощью эффективного симбиоза теории и практики. Университет предоставляет обучение по трем предпринимательским факультетам, аккредитованным британским London South Bank University, среди которых:

BA Hons — международный бизнес;

BA Hons — цифровые инновации;

BA Hons — маркетинг.

По окончании четырехлетнего образования выпускники TEAM получат британский диплом LSBU. В Университете собран состав преподавателей, среди которых специалисты и практики со всего мира. Также преподают и сами учредители TEAM.

В рамках обучения студенты участвуют в различных практических мероприятиях, в числе которых стажировки с первого курса, различные стартап-соревнования (хакатон TEAM, предпринимательский хаб), визиты в крупные организации Узбекистана, бизнес-завтраки с успешными предпринимателями страны, гостевые лекции и многое другое.

Прием документов в TEAM University продолжается. Ознакомиться с требованиями для поступления можно по ссылке.

Подать документы можно на сайте университета.

Телефоны: (+998) 71−200−20−60, (+998) 71−202−30−31.

Сайт: teamuni.uz

Telegram-канал: t.me/TEAMuniversityuz

Instagram: @teamuni_uz

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