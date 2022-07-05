Проект Tashkent City Mall получил награду награду как «Лучший многофункциональный комплекс в Узбекистане» (Best Mixed Use Development Uzbekistan) на международном конкурсе проектов в области недвижимости International Property Awards 2022.

International Property Awards — это престижный международный конкурс, победа в котором является всемирно признанным знаком качества. Первая церемония награждения прошла в 1993 году. Офис конкурса располагается в Великобритании.





Награда присуждается за высокие стандарты в сфере недвижимости, архитектуры, дизайна интерьера и маркетинга в жилищном и коммерческом секторах. При оценке проектов особое внимание уделяется качеству сервиса, устойчивому развитию, высокому уровню жизни, эргономике, оригинальности и креативности концепции.

Участники отбираются на национальном уровне и оцениваются высококвалифицированной командой международных экспертов, которые представляют весь спектр дисциплин в сфере девелопмента.





При оценке проекта Tashkent City Mall учитывалось, что это многофункциональный комплекс, включающий в себя торгово-развлекательный центр, отель, апартаменты и бизнес-центр. Международная комиссия высоко оценила архитектурные и функциональные особенности комплекса, а также общую инфраструктуру и систему сервисов.

Победа на национальном уровне автоматически выводит Tashkent City Mall на следующий этап и позволяет ему бороться за звание лучшего проекта Азиатско-Тихоокеанского региона и мира. Определение проектов-победителей в глобальном масштабе состоится в феврале 2023 года.





Проект Tashkent City Mall станет органичной частью нового современного облика столицы и даст возможность достойно представлять Узбекистан на международной арене, укрепит его имидж среди мировой общественности как страны, где находят свое воплощение последние мировые тренды и претворяются в жизнь передовые архитектурные решения и урбанистические концепции.

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