С понедельника на автозаправках в Узбекистане повысились цены на бензин. На частных АЗС Ташкента, которые объехал корреспондент «Газеты.uz», цена Аи-80 достигала 7500 сумов, Аи-92 — 10 тысяч.

Компания «Узбекнефтегаз» во вторник сообщила, что на её заправках UNG Petro бензин Аи-80 продолжает продаваться по цене 6800 сумов.

При этом, по словам сотрудников АЗС, в начале июля цена Аи-92 повысилась с 9400 до 9700 сумов.

На бирже UZEX по итогам торгов 4 июля стоимость литра Аи-80 составила 8964 сума, прибавив 2,1%.

«Узбекнефтегаз» в своём сообщении отметил, что с начала 2022 года на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе переработано 749,7 тысячи тонн сырья. Прогноз по бензину перевыполнен на 9,5%, дизельное топливо — 13,2%.