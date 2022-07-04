Джиджи лежит на тёмно-малиновой курпаче, важно вытянув лапы вперёд, и не сводит мокрого носа с девушки-волонтёра, в руках которой пакетик с глазированным мясом. Шерсть у Джиджи короткая, белая в тигровую полоску.





Джиджи.

Необычный окрас — очевидное преимущество. Возле собаки то и дело останавливаются люди, но Джиджи, кажется, не спешит этим пользоваться. Прогулке по площадке предпочитает лентяйничанье и перекусы в компании внимательных волонтёров, которые и за ухом почешут, и по животику погладят. Одна из девушек смеётся: «Даже других собак от себя отгоняет. Хочет, чтобы только её любили».





Исполнить желание двухлетней Джиджи и других постояльцев Центра реабилитации бездомных животных Mehr — главная цель фестиваля Mehr Dogs Fest. Его организаторы и участники-партнёры уверены: у каждой собаки должен быть свой дом и любящий человек. Чтобы двуногие и четвероногие поскорее друг друга нашли, нужно использовать любые возможности и создавать новые. Международный день собак, который ежегодно отмечается 2 июля, пришёлся как нельзя кстати.





«У ОЗЖ Mehr va oqibat и Mehr долгая история сотрудничества. С открытия приюта в августе прошлого года мы провели много совместных мероприятий. Один из важных проектов — „Беседы доброты“. Теперь они проходят не только в образовательных учреждениях, но и в приюте. Мы приезжаем туда вместе с детьми, рассказываем о том, что такое ответственное отношение к животным, а потом идём к собакам, играем, смотрим, как за ними ухаживают, кормят», — рассказывает член ННО ОЗЖ Mehr va Oqibat Азиз Тожиев.





Фестиваль Mehr Dogs Fest — первое мероприятие подобного рода для Центра реабилитации бездомных животных. В нём приняли участие 15 собак в возрасте до трёх лет, включая пятерых щенков. Все — двортерьеры, все — спасённые с улицы или из отловки.

Лютику, чуду с короткими рыжими лапами и белым воротничком, четыре месяца.

«Активный, дружелюбный, он ко всем лезет обниматься. Особенно к тем, у кого есть корм в руках», — рассказывает про подопечного волонтёр ОЗЖ Анна Маркова.





Лютик.

У любителя похрустеть, по словам девушки, есть ещё одна слабость — он неравнодушен к детям. Маленькие посетители фестиваля отвечают добродушному псу взаимностью: тянут руки, заливисто смеются, уворачиваясь от собачьих поцелуев.

Дарья Тукаева, кинолог Mehr, вспоминает: Лютик попал в приют в животе матери, которую спасли волонтёры. Поскольку срок был поздний, специалисты решили — будем рожать.

«Родилось двое: мальчик и девочка», — говорит Дарья Тукаева. — «Как часто бывает у дворняжек, девочка пошла не в маму и будет крупной собакой. А Лютик получился „сосисковатым“. Такого в квартиру в самый раз. Поэтому он на фестивале, а сестричка осталась в приюте».





По словам кинолога, все собаки, которые принимают участие в Mehr Dogs Fest, — идеальные кандидаты в члены семьи. Не боятся людей, приучены к поводку, имеют необходимые прививки. Взрослые собаки кастрированы и стерилизованы.

Пристраиваются животные только по договору и при наличии паспорта у потенциальных хозяев.

Людям, которые решили взять собаку из приюта, нужно быть готовым к тому, что первое время собака будет в стрессе. Проявляться это может по-разному: как вялость или нежелание общаться.





«Это нормально. Через пару дней собака оклемается и сама подойдёт», — объясняет кинолог. Она сама через это прошла вместе с восьмилетней Лэйси, которую забрала из приюта месяц назад.

Собака попала в Mehr осенью прошлого года. До центра жила у одинокой бабушки на огороженном участке, который делила с десятком других хвостов.





Лиса.

«Я приметила Лэйси как собаку, с которой можно работать. Начала заниматься. А однажды она выломала вольер и стала ходить за мной хвостом. Месяц назад я подумала, что нам пора ехать домой», — рассказывает Дарья Тукаева.

На переезд Лэйси ответила стрессом — начала чесаться. Когда девушка проверила и исключила возможные причины такого поведения, поняла, что собака нервничает, и только время и любовь помогут ей избавиться от навязчивой привычки. Так и случилось.





У Тома, пушистого золотого пса, похожего на самоеда, другая «привычка» — две попытки пристроить его закончились возвращением в приютский вольер. В первый раз от Тома отказались из-за съёмной квартиры. Хозяйку пса поставили перед выбором: или он, или жильё. Она отдала собаку подруге. В новом доме Том пожил недолго — родители девушки оказались против животного. Пёс вернулся в приют, в котором родился и выжил — единственный из пятерых щенков — благодаря усилиям ветеринаров. В Mehr верят, что Том ещё встретит своего человека и станет самым счастливым псом на Земле.





Том.

Вместе с подопечными центра любящих хозяев на фестивале искали участники от собачьего приюта «Гавчег». В парк они приехали без поводков и в розовой клетке, в глаза людям не заглядывали, хвостами не приветствовали — сохраняли кошачье достоинство.

Яна Бочкарёва, куратор и волонтёр приюта «Гавчег», рассказывает, что полгода назад к ним пришла кошка.

«Обычно такого не бывает — в приюте 500 собак, но Мурка появилась и осталась. Три месяца назад родила четверых котят: одного чёрного и троих серых. Все привитые. Надеемся пристроить», — говорит волонтёр.





В её словах та самая надежда едва теплится. Объясняет, что приюту приходится сложно. Мало того, что пристройство идёт плохо, так ещё и животных часто подбрасывают.

«На днях к дверям принесли коробку. В ней три щенка. Серёжа Руснак, хозяин приюта, всегда забирает [подкидышей], говорит: „Идёмте домой“», — рассказывает Яна Бочкарёва.





Баффи.

По её словам, «Гавчег» — приют домашний. В нём нет ни вольеров, ни клеток. Собаки гуляют по участку, заходят в дом, крутятся у морозилок с едой.

Закуп здесь делают два раза в неделю. Помимо субпродуктов, берут крупы, сухой корм. Внушительная статья расходов — дрова. В посёлке, в котором находится приют, нет газа.

Вопрос пропитания животных, их лечения и самого существования приюта зависит от добровольных пожертвований — кроме неравнодушных людей, рассчитывать «Гавчегу» больше не на кого.

У клетки с котятами стоит девочка лет семи. Одной рукой прижимает к себе серого кроху, другой растирает по лицу слёзы. Доводы мамы и тёти про четвёртый этаж, бабушку, не готовую к неожиданностям, рикошетят от трогательного признания скороговоркой: «Этот котёнок мне очень понравился, потому что он очень похож на того котёнка, которого я повстречала и сильно захотела. У него только были голубые глаза, а у этого — зелёные».





Мама сдаётся, отходит в сторону, звонит бабушке. Пока идут телефонные переговоры, Таисия обещает любить котика, даже когда он вырастет, и ухаживать за ним. Тётя смеётся, говорит, что подозревала — с пустыми руками домой не вернутся.

Переговоры с бабушкой завершаются просьбой найти коробку.





К концу шестичасового фестиваля клетка с котятами опустеет. В приют не вернутся собаки Баффи, Лиса и четырёхмесячная Шоколадка — из манежа для щенков её заберут домой первой. Оставшиеся четыре малыша отправятся в семьи уже из Центра реабилитации после получения второй прививки.

Другие подопечные Mehr продолжают ждать своих людей. Сначала хотя бы в гости — поездки в приют организуют каждое воскресенье.