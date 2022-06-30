В конце июня жители Узбекистана пережили первую в этом году волну сильной жары. Начиная с 25 июня, максимальная температура воздуха росла день ото дня. В Узгидромете рассказали, какая погода ожидается в июле.

27−28 июня по северу и пустынной зоне Узбекистана, а 29 июня по большей части территории страны жара была близкой к максимальным значениям. В эти дни столбик термометра в послеполуденные часы поднимался до +40…+42 градусов Цельсия, по северу, югу и пустынной зоне — до +44…+46.

В отдельных районах Кызылкумов температура воздуха достигала +47, приближаясь к самым высоким июньским значениям за все годы метеорологических наблюдений. В Хорезмской области, в отдельных районах Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Самаркандской областей были установлены новые рекорды максимальной температуры воздуха для июня.

30 июня по большей части территории страны начался небольшой спад жары, который продолжится и 1 июля. 2−3 июля по большей части Узбекистана температура вновь повысится до +40…+41. По крайнему югу температура в эти дни будет стабильно удерживаться в интервале +42…+45.

Зато в дальнейшем жителей Узбекистана ожидает относительная прохлада. 3 июля по северным районам, а 4−5 июля по всей территории страны температура воздуха понизится до комфортных для разгара лета значений в +30…+33 градуса, затем в течение нескольких дней будет удерживаться в пределах +34…+37, по югу — до +38…+40.

Во второй и третьей декадах июля ожидается преобладание температуры в пределах +35…+38, в отдельные дни местами с повышением до +40…+42.

Дожди в июле маловероятны, лишь в предгорных и горных районах местами возможны два-четыре дня с выпадение кратковременных грозовых дождей.