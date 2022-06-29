Экологи выпустили в дикую природу 402 дрофы-красотки на плато Устюрт, сообщил Комитет по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана. Мероприятие провели комитет и компания Falcon hunting solutions.

В 2017—2021 годах в Каракалпакстане в дикую природу было выпущено почти 9500 экземпляров дрофы-красотки.





Дрофа-красотка (джек) была занесена в Красную книгу Узбекистана в 2009 году как уязвимый, сокращающийся, перелётный восточный подвид. Ей угрожает браконьерство, соколиная и ружейная охота, сбор яиц и птенцов, а также освоение земель под хозяйственную деятельность.

Птица также включена в Красный список Международного списка охраны природы. Международная торговля ею регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).





Дрофа-красотка распространена в пустыне Кызылкум. Весенний пролёт проходит в феврале-марте. Птицы гнездятся на земле в волнистых опесчаненных глинисто-солончаковых участках. В кладке от 2 до 5 яиц. Птенцы начинают летать в июне-июле. Осенний пролёт совершает в августе-ноябре.

Вне Узбекистана дрофа-красотка обитает в Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Закавказье, Египте, Западной Азии, гнездится в Монголии, зимует в Индии.





Джек питается травами, семенами, беспозвоночными, мелкими грызунами и пресмыкающимися.

Фото: Комитет по экологии и охране окружающей среды Каракалпакстана.