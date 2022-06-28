На совещании во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поднял вопрос тонировки стёкол автомобилей, активно обсуждаемый в обществе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Каждая наша реформа, предложение и инициатива — в первую очередь ради достоинства человека», — заявил президент.

«Поэтому каждого руководителя каждый день, каждую минуту должен волновать вопрос: какие удобства создать для нашего народа, чтобы он был доволен нами», — отметил он.

«Каждый раз, когда я посещаю регионы, встречаюсь с простыми людьми и выслушиваю их проблемы, я задумываюсь, у скольких ещё людей есть такие проблемы, и ищу им решение», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Я также в курсе вопросов, поднимаемых средствами массовой информации, в социальных сетях», — добавил он.

«Сегодня в нашей стране насчитывается более 3,5 миллиона легковых автомобилей. И у водителей накопилось много претензий. Поэтому сегодня я подписал постановление, которое наши водители и пассажиры ждали долгое время, которое поднимет им настроение», — сказал президент.

Шерзод Асадов не уточнил, какие изменения в сфере затемнения стёкол автомобилей предусмотрены документом.

Совещание было посвящено «мерам наращивания объёма производства хлопка за счёт научно обоснованного семеноводства и агротехнологий, а также увеличения экспорта текстильной продукции на основе глубокой переработки хлопка».