Девелопер Golden House запустил продажи жилого комплекса Infinity. Этот проект — премиальный ЖК — полюбился многим за свою концепцию: симбиоз жизни в мегаполисе и природных стихий. Уже сейчас возведенные здания видны жителям столицы и напоминают горные вершины Узбекистана.





С первых минут мероприятия приглашенные гости погрузились в необычное представление: их встречали лесные феи, олицетворяющие стихию «Земля» и предлагали собрать памятный сувенир из камней и бамбука. В зоне стихии «Огня» гостей развлекали огненными коктейлями, в зоне стихии «Воздуха» летали воздушные акробаты, а в зоне стихии «Воды» гостей развлекал виртуозный скрипач, который в буквальном смысле ходил по воде среди фонтанов.

Официальную часть мероприятия открыл генеральный директор Golden House Авраам Городецкий. Он поблагодарил всех присутствующих и рассказал о концепции проекта.





«Infinity — это проект в формате mixed-use, принципиально отличающийся от формата традиционного жилого комплекса. В ходе разработки концепции этого проекта мы поставили перед собой задачу обеспечить резидентов максимальным комфортом, который может быть достигнут за счет экономии времени. А время сегодня является одним из важнейших и невосполнимых ресурсов в жизни любого человека. За счет создания качественной инфраструктуры обеспечиваем резидентов всем необходимым в шаговой доступности. Помимо жилья, мы заложили в проект широкий спектр коммерческих помещений. Здесь будут разнообразные рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, расположенные на первых этажах жилых корпусов. Здесь также появится торговый центр с премиальными бутиками, продуктовым супермаркетом и детским развлекательным центром. Также здесь будут построены два бизнес-центра класса А с просторными офисами с видом на горы», — рассказал Авраам Городецкий.

Помимо продуманной внутренней инфраструктуры комплекса, проект обладаем рядом дополнительных преимуществ. Одно из них — местоположение. Infinity окружен зелеными парками — это «Экопарк», который также возведен компанией Golden House, Центральный парк, парк аттракционов «Ашхабад». Рядом с комплексом расположен Международный вестминстерский университет, первая правительственная поликлиника и детский сад «Солнышко», который реконструирует девелопер и совсем скоро будет открыт для 480 детей.

Своим наполнением проект поражает и дает повод очередной раз порадоваться за Ташкент. Такого рода проекты не только украшают город, но и делают жизнь в нем намного комфортнее.





«Мы вложили в проект свою душу, энергию, знания и любовь. И в этом нам помогали настоящие профессионалы своего дела. Например, архитектуру проекта разрабатывало известное международное архитектурное бюро Chapman & Taylor. А ландшафтный дизайн дело рук, на мой взгляд, одного из лучших в мире ландшафтных бюро Gillespies.

И мы надеемся, что в комплексе будет комфортно всем. Детям, взрослым, бизнесменами и гостям города. Уверен, что Infinity станет новой точкой притяжения в Ташкенте», — рассказал директор по маркетингу Golden House Ян Свояволя.

Весь вечер сопровождался искренними улыбками и восторженными взглядами гостей. В числе присутствующих на церемонии были Хикмат Абдурахманов, Тимур Мусин, Санжар Максудов, Зафар Хошимов, Рубен Саакян и другие. Но несмотря на разнообразие взглядов и мнений на мероприятии все были словно на одной волне.

Финал насыщенного вечера гости провели вместе с легендарной группой A’Studio. Кети Топурия предстала перед гостями в очаровывающем платье и исполнила любимые душевные хиты.





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