25−29 июня на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществится вынос жаркого воздуха из Ирана, сообщил Узгидромет.

В связи с этим температура воздуха достигнет:

25−28 июня в Каракалпакстане и Хорезмской области +42…+44 градусов;

25−29 июня в Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях +43…+45 градусов;

26−29 июня по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и Ферганской долине +40…+42 градусов;

Местами в регионах ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.