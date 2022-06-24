Интернет-издание Xabar.uz сообщило, что в Гузарском районе 20 и 23 июня скончались 4-летний мальчик и его 6-летняя сестра. Сообщается, что врачи, в том числе вызванные из Карши и Самарканда, не смогли поставить диагноз из болезни.

Со ссылкой на родственников детей сайт отмечал, что у девочки до ухудшения состояния и помещения в реанимацию никаких симптомов не было, она играла как обычно.

Министерство здравоохранения Узбекистана вечером в четверг сообщило, что сформировало специальную медицинскую бригаду из квалифицированных профессоров-врачей для изучения ситуации и в срочном порядке направило её в Гузар.

«Министерство здравоохранения взяло ситуацию под свой контроль. По результатам изучения будет опубликована подробная информация», — говорится в сообщении.