Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата в Евросоюз, сообщил инфорпортал «Новости-Грузия». Трансляция велась на странице администрации правительства в Facebook.

«Сегодня исторический день для Грузии. От имени страны подписываю заявку на членство в Евросоюз», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Он добавил, что Грузия разделяла европейские ценность на протяжении всей своей истории, а европейское будущее является «программой, определенной грузинским народом для всех правительств Грузии».

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«Демократия, верховенство закона, защита прав человека, хорошее правление уже являются частью нашей повседневной жизни. Мы активно внедряем европейские нормы и стандарты во всех сферах политической, экономической или социальной жизни страны», — подчеркнул премьер.

Грузия планировала подать заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить процесс «с учетом политического контекста и новой реальности».

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав союза и подписал заявку на вступление.