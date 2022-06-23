В бассейне Жемчужной реки (Чжуцзян) в китайской провинции Гуандун уже почти 10 дней продолжаются наводнения, вызванные проливными дождями, сообщило агентство Синьхуа. Летний сезон дождей регулярно приносит наводнения на юге Китая, однако изменение климата может ухудшать ситуацию.

Уровень паводков в реках бассейна Чжуцзян, в том числе крупнейших — Сицзян и Бэйцзян — превысил 50-летний максимум. Такое наводнение здесь в последний раз видели в 1961 году, отмечает BBC. Спад воды пока не прогнозируется.

В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая также наблюдается переполнение рек и оползни. В районах, подверженным наводнениям, приостановлена работа социальных объектов, производственных предприятий и транспорта. Службы ведут противопаводковые и аварийно-спасательные работы.

Ущерб в районе предварительно оценивается в 470 миллионов юаней (70,2 млн долларов), уничтожены больше 40 тысяч га посевов.

Приход большой воды из-за интенсивных осадков наблюдался на прошлой недели в северо-восточных штатах Индии, сообщалось о 32 погибших и эвакуации 108 тысяч жителей.

Сильные сезонные дожди привели к наводнениям и в Бангладеш. Сообщается о минимум 36 погибших от стихии с 17 июня. Десятки тысяч семей эвакуированы из 27 подтопленных районов.

На этой неделе сильные паводки в провинциях Афганистана унесли жизни 400 человек.