Когда-то на территории Ферганской долины существовал единый песчаный массив — пески Аккумы (в народе — Язъяванские пески), на которых сформировалась уникальная флора и фауна с высоким уровнем эндемизма (распространённостью животных и растительных организмов только в определённой географической местности).

Известны несколько десятков эндемичных видов растений, пять видов насекомых и пять видов пресмыкающихся, встречающихся исключительно на песчаных массивах и предгорных участках на западе и юге Ферганской долины.

«Язъяванские пески образовались в результате того, как уходила река Сырдарья, но это было много лет назад, и в итоге здесь сформировалась своя фауна, типичная для Ферганской долины, с элементами тугайной растительности. Пески интересны тем, что они покрыты растениями, которые характерны для пойменных лесов, в том числе турангой сизолистной, которая произрастает здесь на барханах и является частью естественного ландшафта», — рассказывает териолог (раздел зоологии, изучающий млекопитающих), национальный эксперт Мария Грицына. Она является координатором проекта по сохранению ключевых природных комплексов на территории Ферганской долины.

Мария Грицына.

Сегодня территория Язъявана представлена 13 изолированными участками. За последние 36 лет (1984−2020 годы) от нетронутых песков Аккумы осталась лишь десятая часть территории (участок уменьшился с 235 кв. км до 23,27 кв. км). Это связано с тем, что Ферганская долина является наиболее густонаселённым регионом Узбекистана, и большая часть песков осваивается под сельскохозяйственную деятельность.

Несколько лет назад государство стало развивать и поддерживать развитие рыбоводства в регионе, в том числе и в Ферганской долине. Эти планы были отражены в постановлении президента о мерах по ускоренному развитию рыбной отрасли. В связи с этим значительная часть территории Язъяванского песчаного массива была отведена под рыбные хозяйства.





В 2020 году Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды разрешил предприятию «Ёзёвонмахсуссувкурилиш» изъять из Язъявана для промышленных нужд 30,88 тысячи кубометров песка.

Орошение полей и создание большего количества рыбхозов нарушает гидрологический режим, приводит к постепенному засолению территории и зарастанию песков тростником и гребенщиком. По словам Марии Грицына, обводнение крайне негативно сказывается на эндемиках растительного и животного мира, так как большинство из них способны существовать лишь при относительно постоянных условиях окружающей среды.

Чем ценны Язъяванские пески и кто там обитает?

Группа учёных Института зоологии Академии наук Узбекистана совместно с Фондом охраны природы Михаэля Зуккова, Всемирным фондом дикой природы (WWF) при поддержке Фонда сотрудничества для сохранения экосистем, находящихся в критическом состоянии (CEPF) ведут проект по сохранению эндемичного биоразнообразия Ферганской долины. На ключевых участках его концентраций проводятся комплексные исследования флоры и фауны.





Лагерь для проведения полевых исследований.

Одним из этапов проекта по сохранению уникальной флоры и фауны является проведение полевых исследований, в ходе которых оценивается состояние редких видов растений и животных.

Отлов ряда видов рептилий ведётся для отбора ДНК-проб, не нанося животному особый вред. После отбора проб животное отпускается в то же место, где и было поймано. На подобный отлов животных, в том числе видов, входящих в Красную книгу, учёные получают разрешение Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и Академии наук Узбекистана.

Энтомолог Сергей Чеботарев.

«Здесь много насекомых-эндемиков, — рассказывает энтомолог Сергей Чеботарев. — Никто тут давно не проводил никаких исследований. Здесь есть ряд интересных видов, которые можно найти, можно не найти — они давно никому не попадались. Например, тут обитает скарит ферганский, есть интересные зигены. Здесь могут обитать до 10 видов насекомых, которые занесены в Красную книгу. Мы их собираем на ночной экран с лампой. Это положительный фототаксис (свойство насекомых ориентироваться и двигаться по направлению к источнику света — ред.) Они прилетают, мы ведём их количественный учёт и записываем виды. Насекомые не отлавливаются».





Экран для ночного исследования насекомых.

На территории экспедиционного лагеря есть полевая лаборатория, где изучают различные виды рептилий.

«У нас процедура такая: мы собираем какое-то количество [особей: например,] нам нужно 10 самцов, 10 самок и 10 ювенильных экземпляров (не достигших половой зрелости — ред.), — рассказывает герпетолог Роман Назаров. — Мы их взвешиваем, измеряем, фотографируем их лапы с помощью специальных устройств. Дальше ящерицы выпускаются».





По словам учёного, плотность населения популяции сцинковых гекконов Рустамова, а также других псамобионтных эндемиков (виды, обитающие исключительно в песках в конкретном регионе) на территории Яъзавинских песков очень высока. Это связано с тем, что распространение рептилий ограничено песчаными островами, образовавшимися вследствие деятельности человека.





Сцинковый геккон Рустамова.

«Если залезть повыше на бархан и хорошим фонарём посветить ночью, то всё будет в этих рубиновые глазах. Очень красиво», — описывает Роман Назаров.

«Для [местных жителей] это просто маленькие ящерицы, которые, на взгляд обывателя, абсолютно одинаковые, — говорит руководитель проекта, герпетолог Тимур Абдураупов. — Однако они крайне ценны для мировой науки. Если Узбекистан хочет расти в глазах мирового сообщества, правительство должно приложить все усилия, чтобы не потерять эти виды. Потому что основной ареал этих редких и эндемичных видов находится как раз на территории нашей республики».

На днях команде удалось сфотографировать лапы сцинкового геккона Рустамова, на которых были обнаружены ворсинки, помогающие пресмыкающимся передвигаться по песку.

Изучение лап сцинкового геккона Рустамова. Фото: Мария Грицына

«Если приглядеться, то пальцы у этого геккона с оторочкой — на них есть тончайшие ворсинки, которые увеличивают поверхность лапы геккона. Считается, что это такая адаптация к обитанию на сыпучем субстрате — когда у тебя больше поверхность, ты увереннее и устойчивее себя чувствуешь», — рассказывает Роман Назаров.

В связи с тем, что размер песчинок на территории Яъзавинских песков варьируется, герпетолог вместе с двумя студентками из России пытается выяснить, меняется ли форма ворсинок на лапах ящериц в зависимости от консистенции песка и размеров песчинок.





Быстрая ящурка.

Все эти исследования необходимы для разработки практических рекомендаций по оценке численности популяций и сохранения уязвимых видов рептилий. В прошлом году учёные уже собрали более 100 образцов тканей (кончиков хвостов) редких и эндемичных видов пресмыкающихся. Собранный материал направлен в две крупнейшие мировые лаборатории — в Московский государственный университет имени Ломоносова и Университет La Sierra в штате Калифорния, США. Кроме того, собранные материалы могут послужить образцом для планируемого криобанка.

В 19 км от Коканда на одном из участков пустыни расположен посёлок Катта Турк. Здесь среди небольших участков песков уже раскинуты поля для сельскохозяйственной деятельности, построены жилые дома. Несмотря на такой агроландшафт, на территории смог сохраниться целый ряд редких эндемичных растений и животных, в том числе ферганская полосатая ящурка, сцинковый геккон Рустамова и круглоголовка Штрауха. Песчаные массивы пока не задействованы под сельское хозяйство полностью — позади домов возвышаются редкие барханы песков.





«Место уникальное. Таких мест в Узбекистане больше нет. Здесь человек может выйти за порог, сесть на землю, и мимо него проползёт или пролетит какой-нибудь эндемик», — рассказывает Мария Грицына.

В ходе обследования местности команде удалось обнаружить новый для мировой фауны вид геккона Alsophylax sp., что несомненно является сенсацией, сообщил координатор проекта WWF-RUSSIA и CEPF Александр Григорьянц. Подобные открытия в самом густонаселённом регионе нашей страны невероятны, считает эксперт.

Для сохранения обитателей Язъявана жизненно необходимо создание охраняемой природной территории

На сегодняшний день учёным удалось проанализировать имеющиеся картографические материалы, обработать ландшафтные и зоологические данные, полученные во время полевых выездов. Кроме того, составлена предварительная карта кластеров охраняемой природной территории (ОПТ). Биологи стремятся присвоить пескам и предгорьям долины статус ландшафтного заказника — ОПТ с высоким статусом охраны. На необходимость создания ОПТ указывают результаты проведённых исследований, отметил Александр Григорьянц. Все документы вместе с обоснованием вопроса создания ОПТ должен рассмотреть Госкомэкологии.





Создание ОПТ с высоким статусом охраны — наиболее рациональное решение для сохранения оставшихся территорий, подчёркивают учёные. Речь идет о категории ОПТ МСОП I или II. Первая подразумевает строгую защиту нетронутой природы и поддержание развития девственной окружающей среды, представляющий интерес для научных целей и сохранения генетических ресурсов в естественной среде.

Вторая категория МСОП II служит для сохранения природных территорий в научных, образовательных и рекреационных целях для охраны общенационального и глобального природного и историко-культурного достояния, развития различных видов туризма и отдыха, научной деятельности. На таких территориях допускается жёстко ограниченное использование отдельных видов природных ресурсов.

Однако сегодня на территории Ферганской долины природных территорий со статусом МСОП I и II нет вовсе. Охраняемые природные территории представлены лишь памятниками природы. Такой статус имеют и пески Аккумы, в состав которых входят ещё два памятника природы — Язъяванские пески (площадь 1820,4 га) и Мингбулак (площадь 1000 га).





Статус «памятник природы» отличается очень низким уровнем охраны, отметила «Газете.uz» Мария Грицына. Он не подразумевает наличие инспекторского состава и штата и фактически существует только на бумаге. В целом, охрану памятников природы должны осуществлять юридические и физические лица, на земельных участках которых они расположены. По её словам, органы власти на местах нередко спорят о границах таких территорий.

«Всё это говорит о том, что памятники природы существуют как ОПТ, но не охраняются. В связи с этим необходимо создать ОПТ, в которой обязательно будет штат как инспекторов, так желательно и научный штат, который будет заниматься исследованиями. Тогда территория будет охраняться, и в её ядерной зоне (участок с наиболее высоким уровнем биоразнообразия, где запрещена какая-либо деятельность, кроме научной) нельзя будет производить выпас, использовать территорию под строительство, развивать карьеры и т. д. Присвоение статуса ОПТ категории МСОП I или II выделенным в результате наших исследований кластерам является ключевым моментом для сохранения биоразнообразия Ферганской долины», — сказала Мария Грицына.

Она добавила, что выбор статуса и охранного режима остаётся сложным вопросом. Песчаные участки нельзя просто огородить забором и запретить на них всякую хозяйственную деятельность, поскольку, если на них, например, не будет осуществляется умеренный выпас скота, есть опасность быстрой деградации песчаных массивов и полного их зарастания.

«Форма охраняемой территории пока очень предположительная. У ландшафтных заказников делается зонирование с участками, где разрешён умеренный выпас. Также рассматривается вариант биосферного резервата», — заявила Мария Грицына.

Она добавила, что присваивать статус охраняемой территории уже освоенным человеком территориям учёные не планируют.





«Те территории, которые человек освоил, уже не пригодны для обитания большинства видов животных и растений, — отметил Тимур Абдураупов. — Человек не обязан отказываться от своих благ [ради ящериц]. Всего лишь нужно остановить разрушение и освоение новых территорий».

Глава департамента по работе с охраняемыми природными территориями Фонда Михаэля Зуккова Йенс Вундерлих отметил, что научно обоснованное планирование новой ОПТ с учётом интересов местного населения позволит создать устойчивую и гармоничную модель существования человека и природы. Кроме того, таким образом можно избежать будущих конфликтов в процессе землепользования.

«Мы собираем материал рептилий в том числе для того, чтобы понять, остались ли генетические связи между ящерицами, которые сейчас изолированы в результате трансформации ландшафтов из-за человеческой деятельности, — сказала Мария Грицына. — В результате мы подготовим обоснования для создания условий сохранения природной территории, которые предоставим на рассмотрение Госкомэкологии. Если мы совместными усилиями придадим этому месту статус охраняемой природной территории, мы сохраним целый ряд редких эндемичных видов флоры и фауны».

Почему важно изучать редкие виды?

По словам Романа Назарова, некоторые виды, обитающие на территории Яъзаванских песков, можно разводить и в неволе — это необходимо для создания резерва. Однако не все рептилии могут содержаться в зоопарках, подчеркивает учёный.

Он держит в руках крошечную ферганскую полосатую ящурку. Рептилия, по словам герпетолога, развивает огромные скорости, хотя весит всего два грамма.





Ферганская полосатая ящурка.



«Они забавно лазают по кустам, хвостом оплетают веточки. Казалось бы, подумаешь, ящерица, два грамма весит. Зачем их сохранять? Когда была подписана конвенция о сохранении биоразнообразия в Рио-де-Жанейро, было принято решение о том, что, наверное, пока мы не знаем всего. И пока мы не всё изучили про биологию этих видов, то лучше их сохранять. Потому что если что-то выпадает из пищевой цепи или из какого-то сообщества, то непонятно, как это сообщество себя будет вести дальше, что с ним станет. Это как эффект бабочки, когда взмах на одном конце Земли может привести к урагану на другом. При этом человеку очень трудно объяснить, что для сохранения этой двухграммовой ящерицы он не должен расширять свой пруд, чтобы заработать больше денег и накормить свою семью. Это долгий процесс экологического воспитания и образования», — говорит Роман Назаров.

По словам руководителя проекта герпетолога Тимура Абдураупова, людям и правительству необходимо мыслить наперёд.

«Природных мест в Ферганской долине осталось крайне мало, соответственно, мало и редких эндемичных животных, которые в мире остались только там. Можно предложить сохранить эти места и виды для развития туризма, но не такого, который означает отдых с разбрасыванием мусора. Можно показывать эти уникальные места и уникальные виды [под контролем гида или экскурсовода]», — предлагает Тимур Абдураупов.

Он уверен, что туристы со всего мира будут счастливы увидеть целый комплекс редких, уникальных, узкоареальных эндемичных видов животных и растений.





«Это богатство Узбекистана и богатство людей Ферганской долины. Полное разрушение этого уникального природного комплекса повлечет за собой полное уничтожение десятков уникальных видов животных и растений которые обитают только там, и больше нигде в мире», — подчеркнул ученый.