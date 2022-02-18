Я считаю количество чешуек на брюхе змей

При укусе ядовитой змеи главное — не поддаваться панике и не делать лишних движений, так как эти реакции вызывают у человека учащённое сердцебиение. Сердце, как насос, начинает работать активнее, а значит, яд быстрее разносится по организму.
Оптимальная тактика: принять горизонтальное положение и пить больше воды, чтобы через почки вывести яд из организма. Спутники пострадавшего тем временем должны обеспечить его быструю госпитализацию. Ни в коем случае не нужно перетягивать место укуса жгутом, чтобы не усугубить некроз тканей.
Отсасывание яда способно навредить человеку, оказывающему помощь. Если во рту имеются микротрещины и порезы, то через них яд попадёт в организм, и госпитализация понадобится уже двоим.
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