Я считаю количество чешуек на брюхе змей

Далее изучаются литературные данные — что писали коллеги по теме исследования в статьях, монографиях, книгах, заметках (какие животные обитают в изучаемом ареале, где тот или иной экземпляр видели в последний раз). На основании этих материалов строится маршрут, проставляются точки пути на Google-картах и составляется план на каждый день. По словам Тимура, раньше ездили без строго установленного маршрута, но быстро поняли, что такой подход приводит к хаосу: посмотреть хочется многое, а в итоге за 10–20 дней группа ничего не успевает.



Провиант команда закупает сама, а учёт затрат ведёт в таблицах Excel. При этом учитываются вкусовые пристрастия всех участников поездки: кто-то не любит капусту, кто-то не ест курицу. После экспедиции учёные получат командировочные и покроют расходы. Порядок и размер выплат установлены законодательством, так что группа точно знает, в какой бюджет необходимо уложиться.



Раньше основным провиантом служила тушёнка. Но потом Тимур и его коллеги посчитали, что это дорого, да и не особо вкусно. Теперь они сами закупают мясо, обжаривают в масле и закатывают в банки. В первые дни в поле получается даже шиковать — есть фрукты, яйца, сыр, сосиски, свежий хлеб. В конце командировки группа вынужденно переходит на овощи, крупы, лапшу быстрого приготовления и это самое мясо в банках.