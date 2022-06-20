В понедельник 20 июня в столице и других регионах Узбекистана прошли ливни с грозами, в горных районах наблюдались сели.

Во второй половине дня в результате непродолжительного, но сильного дождя в Ташкенте затопленными оказались многие улицы, включая те, где раньше подтопления не наблюдалось.

Проспект Мустакиллик (бывшая ул. Пушкина) около 14:00.

Проспект Мирзо Улугбека на пересечении с улицей Паркентской в 14:10.

Улица Махтумкули, открытая несколько лет назад, в 13:40.

В тоннелях и под путепроводами скопилась вода, движение транспорта замедлилось, на многих участках улиц образовались заторы.

Улица Кадыри. Кадр видео из соцсетей.

На роликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как автомобили медленно проезжают затопленные участки улиц под путепроводами, в частности, по улицам Абдуллы Кадыри и Махтумкули в районе Ташкентской медицинской академии. Водой также были залиты тротуары.

Улица Махтумкули. Кадр видео из соцсетей.

На многих перекрёстках, несмотря на работающие светофоры, образовались заторы. Причиной стали водители, которые выезжали на перекрёсток, несмотря на его заполненность (что запрещено ПДД).

Перекрёсток Паркентской и Мирзо Улугбека, где светофор работал.

На пересечении улиц Паркентской и Мирзо Улугбека водители выезжали на встречную полосу, чтобы объехать затор (видео). Пешеходы ходили по центру перекрестка, пассажиры общественного транспорта выходили из автобусов и шли пешком.

Перекрёсток Паркентской и Мирзо Улугбека, где светофор работал.

Регулировкой движения занялись несколько водителей. Позднее прибывшего инспектора ДПС водители встречали овациями, не жалея клаксоны.

В сети разошлись ролики, на которых видно, как вода заливает один из этажей торгово-развлекательного центра Riviera.

Хокимият Ташкента не сообщал об улицах, где движение затруднено или закрыто из-за подтопления, или о работах для ликвидации последствий ливня.

Пресс-служба городской администрации только провела параллели с «хаосом», вызванным аномальными осадками в других регионах мира, отметив: «Очередь дошла и до нашей страны».

В хокимияте призвали горожан соблюдать меры предосторожности и не оставлять автомобили под деревьями и железными конструкциями.

Один из столичных дворов во время ливня.

Вид на город во время ливня.









Предыстория

После сильного затопления многих районов столицы в мае 2014 года правительство Узбекистана в начале 2015 года признало, что действующая ирригационно-дренажная система, которая формировалась с 1960 года, оказалась «не в состоянии обеспечить рациональный пропуск ливневых стоков». Был утверждён перечень комплексных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с выпадением интенсивных атмосферных осадков, на 2015−2017 годы.

После очередного подтопления улиц в 2019 году были созданы городской и районные штабы во главе с заместителями хокима города и хокимами районов для предупреждения и оперативного устранения последствий наводнений. Хокимият заявлял, что Ташкент на капитальный ремонт устаревшей системы ирригационно-дренажного хозяйства нужно почти 60 млн долларов.

Одной из причин подтопления улиц хокимият также называет бытовые отходы, которые заполняют лотки. При этом в столице наблюдается острый дефицит урн, а население обслуживается услугами вывоза отходов неравномерно, признавали в администрации.