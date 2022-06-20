В понедельник за счет влияния высотного циклона по центральны, южным и восточным районам временами пройдут дожди, по предгорным и горным районам местами сильные, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В отдельных районах возможно выпадение града. При грозе возможно усиление ветра до 18−23 м/с, возможны порывы до 25−28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Дневная температура составит +23…+28 градусов, что на 4−6 градусов ниже климатической нормы этого дня.

Затем 21−22 июня влияние циклона ослабнет, хотя по центральным, южным и восточным районам республики сохранится вероятность грозовых дождей. По предгорным и горным районам местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града.

Кроме того, 20−22 июня по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.

Во второй половине недели по территории страны ожидается преобладание погоды без осадков, лишь в отдельных предгорных и горных районах местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Дневная температура воздуха будет постепенно повышаться и к концу рабочей недели уже составит +34…+39 градусов.